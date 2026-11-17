Йдеться про землю біля Івачівського водосховища

У Тернопільському районі підприємець, його теща та спільник – працівник обласного Держгеокадастру, привласнили 5 земельних ділянок в рекреаційній зоні. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура у вівторок, 17 листопада. Завдані збитки оцінюють у понад 700 тис. грн.

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З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про комунальні ділянки біля Івачівського водосховища. Злочинну схему організував місцевий бізнесмен. До її втілення він залучив інших осіб, зокрема свою тещу та знайомого в Держгеокадастрі. Загалом група незаконно заволоділа площею землі понад 1 га.

Незаконна схема діяла упродовж 2019–2023 років. Для привласнення землі вони використовували підроблені державні акти про право власності на ділянки, які насправді нікому не надавали. На підставі фіктивних документів виготовляли землевпорядну документацію та реєстрували ділянки у приватну власність. Крім того, межі двох земельних ділянок на кадастровій карті нібито перемістили ближче до водойми, хоча фактично вони розташовані за 2 км від неї.

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Чотирьом учасникам оголосили підозри 10 листопада та обрали запобіжні заходи. За даними поліції Тернопільської області, підприємця підозрюють за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (відмивання майна). Його спільникам слідчі інкримінують ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів). А державному кадастровому реєстратору оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою) та ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією).