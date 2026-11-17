Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата ВАКС частково арештували майно податківця з Тернопільщини. Йдеться про завідувача Підволочиського сектора обслуговування платників Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області Олега Нагірного.

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За даними ухвали Апеляційної палати ВАКС від 30 вересня, НАБУ підозрює Олега Нагірного в одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Під час розслідування детективи встановили, що податківець може бути причетним до вимагання 8 млн грн хабаря разом із заступницею начальника обласної податкової Марією Мельник, яку затримали у вересні.

«У лютому–квітні 2026 року заступниця начальника ГУ ДПС у Тернопільській області, за попередньою змовою з податківцем, висловила прохання надати неправомірну вигоду для себе у розмірі 8 млн грн та одержала неправомірну вигоду в розмірі 25 тис. євро за вчинення дій з використанням наданого їй службового становища в інтересах ТОВ “АП Колос-2”», – йдеться в документі.

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За даними слідства, у травні–червні заступниця разом з податківцем знову вимагала та отримала 50 тис. євро від представників вже іншої агрофірми – ТОВ «Агробіостандарт». А в червні–вересні спільно з Олегом Нагірним отримала 37,9 тис. доларів та 147 тис. грн за прийняття рішень в інтересах ТОВ «Геомайн».

21 вересня слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно Олега Нагірного та його дружини. Йшлося про земельні ділянки площею майже 21 га у Тернопільській та Хмельницькій областях, автомобіль Volkswagen Caddy 2016 року випуску, житлові будинки площами 59,5 м2 та 21,7 м2, телятник площею 794 м2 та причіп.

Після клопотання адвоката Апеляційна палата ВАКС 6 листопада частково скасувала арешт майна. Зокрема, суд скасував арешт на автомобіль Volkswagen Caddy, причіп, телятник, два житлові будинки та землю площею 19,05 га.

За даними з декларації Олега Нагірного про доходи за 2025 рік, посадовець володіє земельними ділянками на Тернопільщині – в місті Підволочиськ, та в селах Рожиськ і Турівка. Інші згадані в декларації ділянки сільськогосподарського призначення належать його дружині Надії Нагірній або ж родичці Марії Нагірній. Дружина податківця також володіє корпоративними правами на агропідприємство ФГ «Підволочиські лани» та кооператив «СОК Амрія».