За версією слідства, Марія Мельник систематично отримувала хабарі від бізнесу

НАБУ і САП викрили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схему систематичного одержання хабарів від місцевих компаній. Затримали заступницю начальника обласної податкової Марію Мельник та її підлеглого.

Як повідомили у вівторок, 15 вересня, у НАБУ, заступниця начальника податкової та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

«Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро. У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн», ­­- йдеться в повідомленні НАБУ.

Фігурантів затримали після одержання чергового хабаря

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Під час передачі хабаря через посередника злочин викрили. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ. Слідство перевіряє причетність до злочину інших посадовців ГУ ДПС в Тернопільській області.

За даними журналіста Тараса Середича, за хабарництво затримали заступницю начальника податкової Тернопільщини Марію Мельник.