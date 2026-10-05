Поліцейські встановили двох чоловіків, які ввечері 4 жовтня на вулиці Шолом-Алейхема у Львові спровокували конфлікт із перехожими, побили 31-річного львів’янина та погрожували зброєю. Одного з нападників затримали на Закарпатті. Про це ввечері 5 жовтня повідомили у поліції Львівщини.

Інцидент стався в неділю близько 22:15. За інформацією поліції, двоє чоловіків безпричинно спровокували конфлікт із перехожими. Під час сутички вони повалили 31-річного львів’янина на тротуар і побили його. Один із нападників при цьому погрожував людям, ймовірно, пістолетом.

Після того, як очевидці викликали поліцію, чоловіки втекли з місця події. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження – синці та забої.

Поліцейські встановили, що до нападу причетні двоє мешканців Дніпропетровської області віком 19 та 20 років, які тимчасово проживають у Львові. Старшому з них слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

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Молодший із нападників, який, за даними слідства, погрожував людям зброєю, намагався переховуватися від правоохоронців. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали на території Закарпатської області. Вони вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. Його скерували на експертне дослідження.

фото поліції

Найближчим часом суд має обрати фігурантам запобіжні заходи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Галицька окружна прокуратура.