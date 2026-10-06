Внаслідок атаки пошкоджені три машини швидкої допомоги

Росіяни вчергове атакували Краматорськ, застосувавши FPV-дрони для ударів по цивільній інфраструктурі. Дрони скерували по житловій багатоповерхівці та кареті швидкої допомоги, є загибла та постраждалі, повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури у вівторок, 6 жовтня.

За даними пресслужби ОВА, російська атака сталася ввечері 5 жовтня, коли росіяни прицільно скерували два FPV-дрони на авто «швидкої», які були припарковані на одній з вулиць Краматорська. Трохи згодом окупанти завдали повторного удару – постраждали троє працівників швидкої допомоги, які намагалися врятувати машини після першого влучання.

Внаслідок атаки пошкоджені три машини швидкої допомоги. Поранені чоловіки зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень, опіків та контузій. Також росіяни атакували дроном багатоквартирний будинок у Краматорську. Внаслідок удару загинула 49-річна жінка. Ще одна мешканка 68 років постраждала, отримавши перелом стопи, осколкові поранення та контузію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).

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Нагадаємо, 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро, який сполучає береги Запоріжжя. Внаслідок атаки є постраждалі, серед яких є працівники Червоного Хреста.