Наслідки атаки на міст у Запоріжжі

Уранці вівторка, 6 вересня, російські окупанти атакували один з мостів на Запоріжжі, який сполучає береги Дніпра. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Посадовець оприлюднив фото, на якому видно вирву та проїзній частині мосту. Також на фото видно, що внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль.

Вирва на мосту через Дніпро у Запоріжжі

Чим саме росіяни атакували Запоріжжя, Семікін не уточнив.

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Спершу місцева влада повідомила про двох постраждалих внаслідок атаки. Втім, згодом кількість потерпілих зросла до пʼятьох людей.

«Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі», – повідомив Семікін.

Постраждалим внаслідок атаки вже надають медичну допомогу. Рух мостом тимчасово обмежили.

Нагадаємо, 4 жовтня російські окупанти вдарили по Північному мосту в Києві. Міст потрапляв під атаку росіян вже кілька разів з початку жовтня, є загиблі та поранені.