Ціни на дизель у США суттєво зросли на тлі війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизельне пальне, дозволивши продаж дешевшого дизеля, звільненого від податків. Про це повідомив телеканал CNN 6 жовтня.

Під час передвиборчого мітингу в Небрасці Трамп заявив, що указ дозволить американцям купувати «червоний» дизель без сплати податків. Таке пальне зазвичай використовують для сільськогосподарської та промислової техніки, зокрема тракторів. Воно відрізняється від звичайного дизеля лише барвником, який дає змогу контролювати його використання.

«Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, включаючи харчі», – сказав Трамп після підписання документа, який на той момент ще не був оприлюднений.

Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, міністр фінансів США за погодженням із міністром оборони має до кінця року відстрочити сплату податку за використання «забарвленого» дизельного пального на дорогах загального користування без нарахування відсотків і штрафів, а також «розглянути шляхи скасування зобов’язання щодо сплати відстрочених податків».

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У Білому домі очікують, що рішення допоможе знизити витрати для водіїв вантажівок та фермерів, які залежать від дизельного пального для перевезень і роботи техніки.

Ціни на дизель у США суттєво зросли на тлі війни з Іраном, атак на російські нафтопереробні заводи та обмежень Китаю на експорт. За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), до війни галон дизеля коштував у середньому 3,76 долара, а 22 вересня ціна досягла рекордних 6,53 долара. У понеділок середня ціна дизельне пальне становила 6,32 долара за галон.

Федеральний акциз на дизель для дорожнього транспорту в США становить 24,4 цента за галон. Крім того, штати оподатковують дизель у середньому на 35,5 цента за галон.

Наразі незрозуміло, як довго діятиме указ Трампа щодо дизельного пального.