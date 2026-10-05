На відкритті були російські дипломати та представники партії Фіцо

У Словаччині встановили памʼятник радянському маршалу Івану Конєву. Його урочисто відкрили 3 жовтня у Долині смерті у Свідницькому окрузі представники Асоціації борців антифашизму. Про це повідомило словацьке видання Denník N.

На церемонії був присутній посол Росії у Словаччині Сергій Андрєєв, який у своєму виступі подякував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо. За словами дипломата, саме Фіцо два роки тому виступив з ініціативою увічнити пам’ять Конєва у Словаччині.

Роберта Фіцо на церемонії не було: він скасував участь у заходах через хворобу. Від уряду Словаччини пам’ятник відкривав міністр сільського господарства Річард Такач. Також на церемонії був депутат Європарламенту від партії Smer Любош Блага та голова Словацького союзу борців-антифашистів Ярослав Демян.

Іван Конєв під час Другої світової війни командував 1-м Українським фронтом, який брав участь у визволенні Словаччини та Чехії. Водночас він був причетний до придушення Угорського повстання 1956 року та відігравав роль під час Другої Берлінської кризи.

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Відкриття пам’ятника відбулося приблизно через рік після того, як Фіцо обговорював цю ідею з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, наголошує Denník N.

Як додав словацький сайт, шість років тому у Празі зробили навпаки: демонтували памʼятник Конєву та перейменували його вулицю. Однією з причин називали участь Конєва у придушенні антикомуністичного угорського повстання 1956 року. Словацько-російське товариство хотіло придбати цей монумент і встановити у Словаччині. Цього не вдалося зробити, тому створили новий памʼятник.