У Словаччині встановили пам’ятник радянському маршалу: ініціатором був Роберт Фіцо
На відкриття прийшли російські дипломати та пердставники партії премʼєр-міністра
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У Словаччині встановили памʼятник радянському маршалу Івану Конєву. Його урочисто відкрили 3 жовтня у Долині смерті у Свідницькому окрузі представники Асоціації борців антифашизму. Про це повідомило словацьке видання Denník N.
На церемонії був присутній посол Росії у Словаччині Сергій Андрєєв, який у своєму виступі подякував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо. За словами дипломата, саме Фіцо два роки тому виступив з ініціативою увічнити пам’ять Конєва у Словаччині.
Роберта Фіцо на церемонії не було: він скасував участь у заходах через хворобу. Від уряду Словаччини пам’ятник відкривав міністр сільського господарства Річард Такач. Також на церемонії був депутат Європарламенту від партії Smer Любош Блага та голова Словацького союзу борців-антифашистів Ярослав Демян.
Іван Конєв під час Другої світової війни командував 1-м Українським фронтом, який брав участь у визволенні Словаччини та Чехії. Водночас він був причетний до придушення Угорського повстання 1956 року та відігравав роль під час Другої Берлінської кризи.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Відкриття пам’ятника відбулося приблизно через рік після того, як Фіцо обговорював цю ідею з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, наголошує Denník N.
Як додав словацький сайт, шість років тому у Празі зробили навпаки: демонтували памʼятник Конєву та перейменували його вулицю. Однією з причин називали участь Конєва у придушенні антикомуністичного угорського повстання 1956 року. Словацько-російське товариство хотіло придбати цей монумент і встановити у Словаччині. Цього не вдалося зробити, тому створили новий памʼятник.