Чоловік загинув через наїзд поїзда у Судовій Вишні

Мостиський районний суд Львівщини зобов’язав Укрзалізницю виплатити 100 тис. грн моральної компенсації батькам чоловіка, який загинув через наїзд поїзда у Судовій Вишні. Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнали машиніста невинним у смерті пішохода.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, випадок трапився вранці 10 червня 2024 року на станції «Судова Вишня». Чоловік переходив колії у невстановленому місці, піднявся на пасажирську платформу, похитнувся назад та потрапив під потяг. Під час експертизи у крові загиблого виявили 3,52 проміле алкоголю, а у сечі 4,69 проміле.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнали машиніста невинним у смерті пішохода. Поліція повідомляла, що загиблому було 43 роки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Із пояснень машиніста електропоїзда встановлено, що при русі поїзда зі швидкістю 30 км/год до здійснення зупинки він помітив чоловіка на колії, який неадекватно поводився, був у стані алкогольного сп’яніння. Машиніст почав сигналити та зменшувати швидкість. Однак чоловік, який піднявся на перон, різко похитнувся назад та потрапив під потяг. За таких обставин уникнути зіткнення було неможливо при всій обачності та стараннях машиніста», – наведено пояснення машиніста у рішенні суду.

Батьки загиблого звернулися до суду із позовом до Укрзалізниці, вимагаючи виплатити їм по 300 тис. грн моральної компенсації через смерть сина. Цю справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

«Відсутність вини водія електропоїзда та закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення не звільняє відповідача від обов’язку відшкодувати позивачам моральну шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, оскільки особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини). Відтак, АТ «Українська залізниця», з яким машиніст перебував у трудових відносинах, має нести відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки», – вказано у рішенні.

Суддя частково задовольнила позов батьків загиблого та зобов’язали Укрзалізницю виплатити їм по 50 тис. грн (100 тис. грн загалом) моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET