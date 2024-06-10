Електричка «Мостиська – Львів» на смерть збила чоловіка

У понеділок вранці, 10 червня, у місті Судова Вишня на Львівщині електричка «Мостиська – Львів» на смерть збила чоловіка, який перебігав колії.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася вранці близько 5:30 на залізничній станції у місті Судова Вишня Яворівського району. Електропотяг сполученням «Мостиська-2 – Львів» здійснив наїзд на 43-річного мешканця району. Чоловік отримав важкі тавми та загинув на місці.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.3 ст.276 ККУ), яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.