International Motor Film Awards відома як «Оскар автомобільного світу»

Український фільм «На драйві» отримав міжнародну нагороду International Motor Film Awards 2026 у Лос-Анджелесі. Стрічка перемогла в номінації Best Drama Feature («Найкращий ігровий повнометражний фільм»). Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в Petersen Automotive Museum.

International Motor Film Awards – міжнародна премія, яка відзначає досягнення у сфері автомобільного кіно та телевізійного виробництва. Її називають «Оскаром автомобільного світу». Серед попередніх лауреатів були автори великих кінопроєктів, зокрема фільму «Місія нездійсненна: Фолаут» із Томом Крузом.

Цьогорічна церемонія стала першим заходом премії у США. За інформацією організаторів, подія зібрала понад 500 гостей із різних країн, серед яких були режисери, оператори, продюсери та інші представники автомобільної кіноіндустрії.

Продюсерка «На драйві» Альона Тимошенко назвала нагороду підтвердженням того, що українське кіно може конкурувати на міжнародному рівні. За її словами, команда прагнула розповісти історію молодих людей, які продовжують жити, мріяти та закохуватися попри війну.

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Фільм «На драйві» розповідає про молодь у прифронтовому Харкові. Випускники Ден, Арта та їхні друзі намагаються втекти від суворої реальності обстрілів через пошуки адреналіну. Випадково знайшовши покинуті авто на підземному паркінгу напівзруйнованого торговельного центру, хлопці організовують там підпільні перегони.