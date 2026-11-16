Керівництво регуляторів називає прийдешню зиму найвищою за ризиком ядерної аварії

Цієї зими через посилення російських ударів по українській енергетиці зріс ризик ядерної аварії на території України. Про це заявили регулятори ядерної безпеки, які представляють 38 країн та звернулися із закликом до Росії припинити атаки по критичній інфраструктурі України, передає 16 листопада агентство Reuters.

Асоціація керівників європейських компетентних органів з радіологічного захисту HERCA, Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів WENRA та обʼєднання керівників органів радіаційної безпеки Північних країн NORA опублікували заяву, в якій висловили стурбованість щодо зростання ризиків для ядерної безпеки внаслідок російсько-української війни. Звернення висвітлює позицію 38 країн, які входять до регуляторів. Зокрема, заклик транслювали всі країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада та Японія.

Регулятори заявили, що Росія посилила атаки на енергосистему України, ослаблену після майже пʼяти років війни. У заяві йдеться, що без стабільного електропостачання з мережі українським АЕС стає дедалі важче охолоджувати ядерний матеріал та уникати його розплавлення. За даними регуляторів, якщо речовину не вдасться охолоджувати, можуть відбутися викиди радіації в повітря, як це сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року.

За словами голови HERCA та NORA Пера Странда, через використання росіянами дронів із більшою точністю та корисним навантаженням зима 2026-2027 року матиме «найвищий ризик ядерної аварії». Найгіршим сценарієм посадовець вважає загальнонаціональний блекаут української енергосистеми, що одночасно вплине на всі девʼять робочих ядерних реакторів.

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«Разом ми бачимо нагальну потребу для Росії припинити атаки на ядерні об'єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної експлуатації», – йдеться у заяві.

Странд вважає, що ситуації зі зростанням ядерних ризиків можна було б уникнути, якби партнери вжили заходів зараз та чинили тиск на Росію для припинення її атак по енергетиці. Якщо цього не вдасться зробити, то Європа має працювати над своєю готовністю до надзвичайних ситуацій, щоб подолати можливі наслідки ядерної аварії.

Нагадаємо, з початку листопада окупанти завдавали ударів по інфраструктурі, повʼязаній з українськими АЕС. Зокрема, 3 листопада Росія вдарила по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС, а 7 листопада – по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС з Києвом. Крім того, 4 листопада Міненерго України повідомило, що внаслідок російських на енергетичну інфраструктуру всі українські атомні електростанції змушені були знизити потужність генерації.