Підстанції, які сполучали АЕС із Києвом, зазнали атаки

Під час атаки на Україну у ніч на 7 листопада росіяни атакували підстанції, які зʼєднують Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції з Києвом та регіонами у центрі України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, основною ціллю росіян під час нічної атаки знову стала енергетична інфраструктура. Через це у Києві виникла складна ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням.

«На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що внаслідок атаки також пошкоджені підстанції на Рівненщині, Вінниччині, Житомирщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Загалом під атаками росіяни у ніч на 7 листопада були 12 регіонів. Там постраждали девʼятеро людей, серед яких є дитина.

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Нагадаємо, 3 листопада росіяни завдали удару трьома дронами по підстанції, необхідної для стабільного функціонування Хмельницької АЕС. На тлі цього Україна звернулася до МАГАТЕ.

Наступного дня, 4 листопада, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що через російські удари усі українські АЕС знизили потужність генерації. Нормальний показник електрогенерації пообіцяли відновити після ремонту пошкоджених енергообʼєктів.