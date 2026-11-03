Росіяни атакували інфраструктуру, необхідну для функціонування АЕС

У вівторок, 3 листопада, російські окупанти атакували інфраструктуру, необхідну для стабільного функціонування Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Під час зустрічі з послами країн Євросоюзу та G7 Шмигаль поінформував про масований обстріл України. Загалом росіяни використали 289 дронів, 59 крилатих та 17 балістичних ракет.

За словами Дениса Шмигаля, основними цілями стали обʼєкти енергетики. Зокрема, під удари потрапили електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

«Крім того, ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ», – повідомив Денис Шмигаль.

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Міністр енергетики наголосив, що Україна очікує реакції міжнародних партнерів щодо посилення російських атак на інфраструктуру українських АЕС. На момент публікації у пресслужбі МАГАТЕ на заяву Шмигаля не відреагували.

Зазначимо, вранці 3 листопада голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що російські дрони атакували житлову забудову у Шепетівському районі Хмельниччини. Внаслідок атаки пошкоджений дах багатоквартирного будинку, вікна прилеглої багатоповерхівки та авто.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського обстрілу 3 листопада зупинили генерацію електроенергії три українські ТЕС. Загалом під атаки 3 листопада потрапили Ладижинська, Придніпровська, Криворізька та Зміївська теплоелектростанції.