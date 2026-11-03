Ладижинська ТЕС на Вінниччині

У ніч та вранці 3 листопада Росія знову масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. Через масштабні руйнування станції припинили генерацію електроенергії. Про це повідомила пресслужба Групи ДТЕК в соцмережах.

За інформацією ДТЕК, опівночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області. Там зафіксували значні руйнування.

«Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Вінницькій, Одеській, Житомирській, Харківській і Полтавській областях. Раніше за указом НЕК «Укренерго» екстрені відключення запровадили в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи у місцях, де це дозволяють безпекові умови.

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«Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей – графіки погодинних відключень (обсягом до 4 черг) для всіх категорій споживачів», – додали в енергокомпанії.

Нагадаємо, у ніч на та вранці 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами й керованими авіабомбами. Під ударом опинилися Харків і Дніпро, а також об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Атаки зазнали Ладижинська, Придніпровська, Криворізька та Зміївська теплоелектростанції. Перші три об’єкти зазнали повторних ударів.

Також цієї ночі російські безпілотники залітали на територію Львівської області. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, сили ППО збили обидва дрони, які зафіксували в повітряному просторі регіону. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюють.