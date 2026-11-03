Російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури в Дніпрі

У ніч на вівторок, 3 листопада, та вранці російські війська атакували Україну ракетами й керованими авіабомбами. Під ударом опинилися Харків і Дніпро, а також об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Про це повідомили Повітряні сили та голови місцевих ОВА.

У Харкові росіяни вдарили по медичному закладу

Уночі російські війська атакували медичний заклад у Немишлянському районі Харкова. Влучання зафіксували в перехід між корпусами лікарні. Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Унаслідок удару пошкоджено будівлю одного з медичних відділень, а також вікна в чотирьох багатоповерхівках і десять автомобілів. Загалом у лікарні та навколишніх будинках вибито понад тисячу вікон.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Спочатку повідомлялося про 25 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 62. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Через російський удар до інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Близько третьої години ночі Терехов також повідомляв, що Харків перебуває під комбінованою атакою балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Росія атакувала Дніпро

Зранку 3 листопада російські війська завдали удару по Дніпру. У місті пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Станом на 07:40 на місці влучання тривала пошуково-рятувальна операція. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Усіх госпіталізували, двоє чоловіків віком 80 та 81 рік перебувають у тяжкому стані.

Крім того, у ніч проти 3 листопада російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури в Дніпрі та Криворізькому районі. Внаслідок удару також пошкоджено лікарню.

Пошкоджений будинок у Дніпрі

Уночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських балістичних ракет у напрямку Дніпропетровської та Вінницької областей. На Дніпропетровщині ракети рухалися в бік Кривого Рогу та Зеленодольська, а на Вінниччині – у напрямку Ладижина та Гайсина.

За інформацією моніторингових каналів, загалом Росія випустила по Україні близько 70 ракет. Під атакою опинилися Ладижинська, Придніпровська, Криворізька та Зміївська теплоелектростанції. Перші три об’єкти зазнали повторних ударів.

Рух ракет у ніч на 3 листопада 2026 року

У Харкові через російські обстріли інфраструктурних об’єктів частково призупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Профільні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити постачання. Крім цього, зранку 3 листопада в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада під час масованої атаки по Україні російські безпілотники залітали на територію Львівської області. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, сили ППО збили обидва дрони, які зафіксували в повітряному просторі регіону. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюють.