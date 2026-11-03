Військові ППО збили обидва ворожі дрони

У ніч на вівторок, 3 листопада, росіяни під час масованої атаки по України скерували кілька безпілотників на Львівську область. Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, два ворожі дрони збили сили ППО.

«Уночі у повітряний простір Львівщини зайшли два ворожі безпілотники. Обидва нашим військам ППО успішно збити. За попередню інформацію, люди не постраждали. Наслідки уточнюємо», – написав Максим Козицький.

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Вночі повітряну тривогу оголошували двічі. Спершу про жовтий рівень небезпеки повідомили у Золочівському, Львівському та Стрийському районах о 02:49, потім також у Шептицькому районі. Відбій пролунав о 03:18.

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Вдруге у Золочівському, Стрийському, Львівському, а також у Дрогобицькому районах тривогу оголосили приблизно о 04:05, відбій був о 04:21. Максим Козицький писав, що для Львівщини була небезпека через реактивний БпЛА, який рухався з Тернопільщини.

Нагадаємо, що 1 листопада на Львівщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Сили ППО збили ворожі БпЛА, але через атаку було пошкоджено 13 житлових будинків.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити; експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.