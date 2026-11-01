Росіяни атакували Львівщину ударними дронами

У ніч на неділю, 1 листопада, а також вранці росіяни кілька разів атакували Львівщину ударними дронами. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворожі дрони збили сили ППО, а під час останньої тривоги уламки впали на будинок в дачному кооперативі.

«Під час останньої повітряної тривоги наші військові ППО збили у Львівській громаді ворожий безпілотник. Уламки впали на будинок в дачному кооперативі. На щастя, без постраждалих. Пожежі не було», – написав голова ЛОВА.

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За словами Максима Козицького, загалом від повітряної тривоги, яку оголосили о 21:06 31 жовтня і дотепер у повітряний простір Львівської області зайшло 6 ворожих безпілотників. Майже всі БпЛА знешкодили у полях.

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Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у Львівській громаді через атаку дронів пошкоджено 5 житлових будинків та автомобіль у колперативі Агрохімік.

У Рясному-Руському «Шахед» впав на недобудований будинок. У Підрясному уламки ворожого дрона пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий та порожню складську будівлю.

«На щастя, постраждалих немає. Пожеж також не зафіксовано. Усі служби працюють на місцях», – додав Андрій Садовий.

Першу повітряну тривогу у Золочівському районі оголосили о 03:37, потім небезпека поширилась на Львівський, Шептицький та Яворівський райони. За даними офіційного застосунку «Повітряна тривога», на Львівщину залетіли два звичайні дрони типу «Шахед». У Львові було чути звуки вибухів, у соцмережах повідомляли про роботу ППО. Відбій оголосили о 04:48.

Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА пише, що 1 листопада поблизу с. Підрясне біля Львова виявлено уламки БпЛА, яким Росія атакувала область у період з 03:37 до 04:48. Негативних наслідків та пошкоджень не зафіксовано.

Вдруге 1 листопада повітряну тривогу у Львівському та Золочівському районах оголосили о 07:23. За даними офіційного застосунку «Повітряна тривога», на Львівщину залетів один звичайний БпЛА. Відбій оголосили о 07:57.

Втретє тривогу на Львівщині оголосили о 09:00, спершу у Золочівському, потім у Шептицькому, Львівському та Яворівському районах. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що дрон рухався у сторону міста. Відбій був о 10:27.

Нагадаємо, що ввечері 31 жовтня Росія також атакувала Львівщину ударним БпЛА, який збили військові ППО.