Ворожий безпілотник збили у Шептицькому районі

Ввечері у суботу, 31 жовтня, сили ППО збили ударний безпілотник, яким Росія намагалась атакувати Львівську області. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили спершу у Золочівському районі о 17:35, а потім у Шептицькому районі. Відбій пролунав о 18:03. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на Львівщину летів ударний БпЛА.

Після відбою тривоги очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сили ППО збили ворожий безпілотник у Шептицькому районі. Він тримав курс на Лопатин.

«На місці працюють профільні служби. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило», – написав очільник області.

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