Внаслідок російських атак знизилася генерація на трьох українських АЕС

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру українські атомні електростанції змушені знизити потужність генерації. Про це повідомили у пресслужбі міністерства енергетики у середу, 4 листопада.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що росіяни продовжують атаку на обʼєкти генерації та підстанції, які передають електроенергію споживачам. Обстріли також вплинули на роботу атомних електростанцій.

«Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначимо, наразі в Україні функціонують три атомні електростанції – Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі, з 2022 року перебуває під російською окупацією та не живить українську мережу.

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У пресслужбі міністерства додали, що станом на ранок 4 листопада внаслідок російських атак знеструмлена частина споживачів на Житомирщині, Запоріжжі, Вінниччині, а також Кіровоградщині, Харківщині та Херсонщині. У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що у всіх регіонах, окрім Харківської області, вже скасували аварійні відключення та запровадили графіки.

Нагадаємо, напередодні, 3 листопада, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що росіяни атакували трьома ударними дронами підстанцію, яка є критично важливою для роботи Хмельницької АЕС. Крім того, у ніч на 4 листопада росіяни атакували обʼєкти енергетики на Рівненщині, Тернопільщині та Волині.