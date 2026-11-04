Ціллю дронів стали енергетичні обʼєкти на Рівненщині та Тернопільщині

У ніч на вівторок, 4 листопада, російські окупанти атакували Рівненську та Тернопільську області ударними дронами. Основною ціллю була енергетична інфраструктура, повідомили голови Рівненської та Тернопільської ОВА.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголошували близько 03:30 та 04:00 4 листопада. Голова ОВА Олександр Коваль повідомив, що росіяни намагалися бити по енергетичних обʼєктах області. Проти дронів працювали мобільні вогневі групи.

Внаслідок нічної атаки у Рівненському районі пошкоджений приватний будинок, там зайнялася пожежа. Чи є постраждалі внаслідок атаки, у пресслужбі Рівненської ОВА не уточнили.

Доповнено о 08:37. У пресслужбі Рівненської ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки на область постраждала жінка. Вона зазнала поранення руки та ноги. Потерпілу госпіталізували.

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Крім того, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині. Голова ОВА Тарас Пастух повідомив, що внаслідок ударів дронів пошкоджений обʼєкт енергетики у Тернопільському районі.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні, 3 листопада, росіяни атакували трьома дронами підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької АЕС. На тлі цього Україна звернулася до МАГАТЕ.