2 га у Буській громаді конфіскували в дохід держави

Буський районний суд Львівської області за позовом прокуратури ухвалив рішення про конфіскацію на користь держави шести земельних ділянок, які належали громадянину Росії Юрію Табелю. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

Відповідно до рішення суду, йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га, розташовані за межами села Соколя Буської громади. Їх конфіскували у громадянина Тюменської області РФ Юрія Табеля.

«Встановлено, що росіянин отримав земельні ділянки у спадок. За законом іноземні громадяни зобов’язані відчужити успадковані землі сільськогосподарського призначення протягом року. Оскільки власник не виконав цієї вимоги, прокурори звернулася до суду, який задоволив позов у повному обсязі», – йдеться в повідомленні прокуратури.