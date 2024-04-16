У росіян конфіскували землі на території трьох громад Львівщини

На Львівщині суди задовольнили позови прокуратури про конфіскацію на користь держави трьох земельних ділянок, що належали громадянам Росії.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, йдеться про три земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що розташовані на території трьох територіальних громад Львівського району. Їх загальна площа становить майже 2 га.

«Прокурори встановили, що громадяни Росії отримали у спадок землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі. Це стало підставою для звернення прокурорів до суду з метою недопущення незаконного володіння землями України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними судового реєстру, рішенням Кам’янка-Бузького районного суду від 12 березня конфісковано ділянку 0,3 га на території Новояричівської селищної ради у Андрія та Зіновія Вавріних, рішенням Жовківського районного суду від 2 квітня конфісковано ділянку 0,05 га на території садівничого кооперативу «Троянда» Львівської громади (колишня Грибовицька сільська рада) у Анатолія Писанюка, а також рішенням Жовківського районного суду від 3 квітня конфісковано ділянку у громадянки Олександри Чучман. Останнє рішення ще не опубліковане у реєстрі.