Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області з ініціативи СБУ та прокуратури конфіскував чотири земельні ділянки площею 2 га в одному з сіл Дрогобицької громади, які належали громадянину Росії Зіновію Терлецькому.

Як повідомили в СБУ та прокуратурі Львівщини, рішенням суду від 31 жовтня у громадянина Росії конфісковано 2 га наділів (чотири ділянки сільськогосподарського призначення), ринкова вартість яких 4,4 млн грн.

«Громадянин РФ отримав у спадок землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року він не здійснив відчуження землі. В подальшому він передав їх в оренду місцевому підприємству, за що отримував орендну плату», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Суд задовільнив позов щодо конфіскації наділів, їх передадуть у власність держави.

Відповідачем у згаданій справі про конфіскацію ділянок є громадянин РФ Зіновій Терлецький. Землі він передав в оренду ТзОВ «Барком», яке є третьою стороною у справі. Повний текст судового рішення наразі не оприлюднений в реєстрі.

За останній рік на Львівщині конфісковано 15 земельних ділянок вартістю майже 25 млн грн, які перебували у власності громадян РФ. Закон про примусове вилучення російського майна, розташованого на території України, Верховна Рада прийняла після повномасштабного нападу Росії.