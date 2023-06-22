Землі перейшли у власність держави

Суд конфіскував на користь держави сім ділянок загальною площею приблизно 4,3 га вартістю приблизно 10 млн грн у Стрийському та Червоноградському районах. У прес-службі Львівської обласної прокуратури, у четвер, 22 червня, розповіли, що земля була у власності трьох росіян.

«Прокурори встановили, що громадяни Росії отримали у спадок землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі. Це стало підставою звернення прокурорів до суду з метою недопущення незаконного володіння землями України», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Зазначимо, що у Золочівському районі суд вилучив у фермера 2 га землі вартістю 2 млн грн і передав на користь державі. Прокуратура довела, що ділянкою користувалися без документів.

Нагадаємо, що суд конфіскував у росіянки Галини Матисякевич землю у карпатському селі на Львівщині. Вартість двох ділянок становить 550 тис. грн.