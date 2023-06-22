Після смерті власники земля не перейшла у власність громаді

У Золочівському районі, що на Львівщині, суд повернув у власність громади 2 га землі сільськогосподарського призначення вартістю 2 млн грн. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 22 червня, розповіли, що територія після смерті власника та відсутності спадкоємців не перейшла у комунальну власність.

«Своєю чергою фермерське господарство використовувало її без правовстановлюючих документів. Це стало підставою звернення прокуратури до суду з метою недопущення незаконного володіння землями України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що у травні суд вилучив з приватної власності у Брюховичах ділянку площею 0,15 га та вартістю понад 2 млн. Землею незаконно користувався колишній голова селищної ради Іван Сало.

Крім цього, у Брюховичах Верховний Суд вилучив у депутатки Львівської облради Роксоляни Вороновської та підприємця Володимира Гудзоватого землю вартістю 12 млн грн. Ділянки незаконно передала у приватну власність Брюховицька селищна рада.