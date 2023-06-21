Ділянка, яку незаконно передала в приватну власність Брюховицька селищна рада, належала до земель лісового фонду

Верховний Суд підтримав касаційну скаргу прокуратури та повернув у державну власність землю лісового фонду в Брюховичах біля Львова вартістю 12,4 млн грн. Йдеться про дві ділянки в районі вул. Ряснянської загальною площею близько 0,5 га, яку незаконно передала в приватну власність Брюховицька селищна рада. Землю вилучили в депутатки Львівської облради Роксоляни Вороновської та її брата Володимира Гудзоватого.

«Встановлено, що Брюховецька селищна рада видала протиправне рішення, яким вказана ділянка була передана у приватну власність. Згодом зазначена ділянка декілька разів перепродавалась, в тому числі відповідачці у цій справі», – повідомили в обласній прокуратурі.

Далі власниця поділила спірну ділянку і на підставі договору дарування подарувала землю у спільну часткову власність двом своїм родичам. Прокуратура звернулася до суду, оскільки ділянка належала до земель лісового фонду і не могла вибути із державної власності.

Суд першої інстанції, а згодом Львівський апеляційний суд у задоволені позову відмовили. Натомість Верховний Суд 24 травня своєю постановою скасував попередні рішення судів та задоволив позов прокуратури про повернення землі в державну власність.

Відповідачами в справі були 40-річна депутатка Львівської облради від партії «Голос» Роксоляна Вороновська та її брат, львівський підприємець Володимир Гудзоватий. За даними YuoControl, останній є власником фермерського господарства «Царів кут», фірми з ремонту автомобілів «Легіон-Транс», співвласником фірми «Яра фуд», яка займається переробленням та консервуванням фруктів і овочів, керівником ПП «Клуб достойних львів'ян «Культ» та кількох інших фірм.

Як повідомляли «Наші гроші. Львів», ще у 2016 році Оксана Гудзовата, дружина львівського бізнесмена, власника ТОВ «Хліб-Трейд» (ТМ Просто добрий хліб) Андрія Гудзоватого, подарувала ділянку доньці Роксоляні Вороновській та сину Володимиру Гудзоватому, розділивши її на дві частини на 0,3 га та 0,19 га.