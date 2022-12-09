Брюховицька селищна рада віддала безкоштовно землю під недобудованою школою ГО під будівництва житла і ТЦ

Львівський апеляційний суд заборонив здійснювати будь-яке будівництво на території недобудованої школи у Брюховичах, яку колишня місцева влада віддала під забудову житлом. Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 5 грудня.

Нагадаємо, напередодні ліквідації Брюховицька селищна рада списала з балансу приміщення недобудованої школи та віддала безоплатно земельну ділянку площею 4,6 га у центрі селища ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"». Організація планувала збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів. Однак у жовтні 2020 року вона отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво масштабного комплексу із житлом і торговим центром, у якому центр реабілітації мав займати лише 500 м2 з 44 тис. м2 загальної площі.

Через виділення землі приватній організації у 2021 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), а Галицький районний суд ділянку арештував. У вересні 2022 року суддя Галицького районного суду Віталій Радченко на клопотання ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"» скасував арешт ділянки.

А вже 5 грудня 2022 року Львівський апеляційний суд скасував рішення Галицького суду за скаргою прокуратури.

«Тож тепер за рішенням суду заборонено здійснювати будь-які дії як щодо земельної ділянки, так і щодо об`єкта незавершеного будівництва, тобто будівлі самої школи на вул. Широкій, 2 у Брюховичах. Якщо судовою мовою – накладено арешт із забороною розпорядження та користування», – розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.