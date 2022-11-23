Будинок у Рудному зводять без дозволів

Державна інспекція архітектури і містобудування (ДІАМ) визнала будівництво 5-поверхового багатоквартирного будинку в смт Рудне самочинним. Забудовниці загрожує штраф і припис про знесення будинку.

Про незаконне будівництво житлового будинку у Рудному стало відомо рівно рік тому. Забудовниця Єва Кваснікевич мала документи на будівництво індивідуального житла на вул. Огієнка, 18, а насправді почала зводити багатоквартирний будинок. На момент фіксації порушення будинок уже мав 5 поверхів.

Відомо, що Єва Кваснікевич отримала документи на будівництво трьох індивідуальних житлових будинків на ділянці площею 0,2 га у Рудному у липні 2020 року. Натомість ні містобудівних умов і обмежень, ні інших дозвільних документів на багатоквартирне житло за цією адресою у підприємиці немає.

Департамент міської агломерації ЛМР та орендар сусідньої земельної ділянки звернулись до ДІАМ щодо незаконного будівництва у Рудному.

«Було проведено засідання комісії Державної інспекції архітектури і містобудування України. А на днях об‘єкт на вулиці Огієнка позапланово перевіряли. Висновок однозначний – будівництво самочинне, без відповідних дозвільних документів», – повідомили у середу, 23 листопада, в департаменті міської агломерації.

Єві Кваснікевич тепер загрожує штраф за самочинне будівництво, а також приписи про усунення порушень.