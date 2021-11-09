Незаконний будинок розташований на вул. Огієнка, 18 в Рудному

У Львівській мерії закликали мешканців не купувати помешкання у незаконному багатоквартирному будинку в центрі Рудного. Забудовник почав будувати 5-поверховий будинок, не маючи на це дозволів, після чого розпочав продаж квартир.

Як повідомили у вівторок, 9 листопада, у департаменті агломерації ЛМР, забудовник мав документи на будівництво індивідуального житла на вул. Огієнка, 18, а насправді почав будувати багатоквартирний будинок. Судячи з оприлюднених фото з місця будівництва, зараз будинок уже має 5 поверхів.

«Забудовник спочатку розповідав про плани збудувати кілька індивідуальних будинків упритул один до одного, взяв під це кілька будівельних паспортів, а по факту будує один багатоквартирний будинок. Потім пішов до чорного реєстратора, реєструє його. Відтак продає людям», – повідомили у департаменті агломерації.

За інформацією ZAXID.NET, будинок на вул. Огієнка, 18 будує підприємиця Єва Кваснікевич. Вона отримала документи на будівництво трьох індивідуальних житлових будинків на ділянці площею 0,2 га у липні 2020 року. Натомість ні містобудівних умов і обмежень, ні інших дозвільних документів на багатоквартирне житло за цією адресою у підприємиці немає.

Таким чином Львівська мерія закликає мешканців не купувати квартири у незаконному будинку в Рудному.