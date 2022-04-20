На провулку Скнилівський, 6-й виявили незаконне будівництво багатоквартирного будинку

Львівська міська інспекція Держархбудконтролю (ДАБК) виявила незаконне будівництво багатоквартирного будинку у мікрорайоні Скнилів. Оскільки це будівництво ведеться у воєнний час, інспекція не може його зупинити, але готує позов до суду.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач,львів’янин отримав будівельний паспорт на зведення індивідуального житлового будинку у провулку Скнилівський 6-й ще у 2019 році. За документом, власник мав право на цокольне приміщення + два поверхи. Втім зараз, під час воєнного стану, він веде будівництво багатоквартирного будинку.

Керівник міської інспекції ДАБК Тарас Павлишин сказав ZAXID.NET, що нараз під час воєнного стану інспекція не може проводити перевірки та давати приписи на припинення незаконного будівництва. За його словами, зараз інспекція ДАБК готує позов, щоб зупинити це будівництво у судовому порядку.

Також Тарас Павлишин уточнив, що будинок на провулку Скнилівський наразі єдиний об’єкт незаконного будівництва, який інспекція виявила під час війни.

Після публікації цього матеріалу у редакцію ZAXID.NET звернулася власниця земельної ділянки Анастасія Палюх. Вона вважає, що будівництво ведеться законно і надіслала свою аргументацію.

«Земельна ділянка придбана в березні 2021 року. На придбану ділянку було видано будівельний паспорт 04.12.2019 року, в якому зазначено на графічних матеріалах цокольний поверх, два повноцінних поверхи та мансардний поверх. Допустима висота 11 метрів. Після купівлі ділянки було подано повідомлення про внесення змін до повідомлення про початок будівельних робіт, яке зареєстровано Інспекцією ДАБК у Львові. Також у адміністрації отримано дозвіл на порушення благоустрою для виконання будівельних робіт. Після чого розпочали будівництво відповідно до погодженого ескізу намірів забудови з дотримання усіх норм. З початком воєнних дій будівництво зупинили, проте після заклику мера відновити діяльність роботи були відновлено», – вказано у повідомленні Анастасії Палюх.