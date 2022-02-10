Небайдужі мешканці, які живуть неподалік Снопківського парку, найняли за власний кошт геодезистів, аби ті неупереджено виміряли площу озера, що у парку.

Все тому, що запідозрили приватного забудовника у махінаціях із документами. Кажуть, у паспорті водного об'єкта озеро навмисне зменшили у розмірах, а відтак розширили берегову лінію, щоб збудувати там багатоквартирний будинок ледь не на березі. Крім того, в паспорті озеро зменшили не на метр чи два, а на всі 9. А отже санітарна смуга закінчується саме під лінію ділянки забудовника.

«Що це означає? Що тут буде багатоквартирна забудова, весь паркінг й інші місця, що, відповідно, несе безпосередню загрозу. І це є порушення водного законодавства. Адже навколо кожної водойми має бути санітарна смуга для забезпечення нормального функціонування цієї водойми», – розповів Тарас Юринц, меканець сусідньої вулиці.

Санітарна смуга повинна становити 25 метрів від берега. За замірами екоінспекції, тут є лише 16. Та й забудовник раніше намагався всіляко збільшити берегову лінію.

«Коли почалася забудова, забудовник почав тут засипати озеро. Ми фактично зупиняли це все з ЛМР, заступник мера був тут і поклали блоки, щоби озеро не засипали. Тобто ми розуміємо для чого це робиться. Для того, щоб відсунути максимально цю прибережну смугу», – розповіла Галина Янко, мешканка сусідньої вулиці.

Тож Львівська міськрада скасувала паспорти забудовнику. Заміри для паспорта водного об'єкта на замовлення міської ради робила полтавська фірма, яка виграла тендер.

«Позиція міста є в тому, що паспорти мають відповідати повністю дійсності. І якщо в мешканців є хоч якісь сумніви щодо цього, то ми маємо переміряти і перевірити», – зазначила Олександра Сладкова, начальниця міського управління екології.

Тож переміряти і перевірити за попередньою домовленістю мав прийти і представник фірми-підрядника. Прийшов. Та в обмірах участь брати відмовився.

«Я зараз заявляю, що станом на сьогодні, 8 лютого, на даному озері не є межений період. Це значить, що рівень води вищий і він дасть завищену оцінку площі дзеркала водойми», – заявив Володимир Чорний, представник полтавської фірми-підрядника.

Втім навряд чи ці показники будуть змінювати показники на десяток метрів. Та й був ще один нюанс, який викликав деякі сумніви у представників ЛМР.

«Нас здивувало, що паспорт об'єкта опинився в забудовника і був наданий матеріалами суду раніше, ніж він прийшов до нас, до замовника робіт. Це перше, що змусило нас сумніватися в правдивості цього паспорта», – зазначила Олександра Сладкова.

Результати замірів, які провели мешканці, підтвердили, що озеро таки ледь не вдвічі більше, аніж зазначено у паспорті, яким послуговується забудовник. Тепер і місто зобов'язало підрядника ще раз переміряти цю водойму. Аби ні в кого не виникало сумнівів, яка площа озера насправді. І чи забудовник не порушує меж санітарної смуги.

Зазначимо, що Снопківський парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Проте спроби приватизації та спроб незаконного будівництва у парку були вже раніше. До прикладу, у жовтні 2021 року на центральній алеї парку мешканці виявили самовільне будівництво. Тоді у парку вирили котлован і почали заливати фундамент. Мешканці викликали на місце поліцію. Пізніше у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження через захоплення ділянки і самовільне будівництво. А згодом міська рада повідомила, що ДАБК оштрафувала ПП «Галицька імперія» на 85 тис. грн. А в самому парку встановили обмежувальні стовчики, щоб туди не могла заїхати техніка.

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