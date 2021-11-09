Після інциденту у парку встановили обмежувальні стовпчики

Замовника незаконних робіт у Снопківському парку – ПП «Галицька імперія» – оштрафували. А в самому парку встановили обмежувальні стовчики, щоб туди не могла заїхати техніка. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Нагадаємо, 26 жовтня відвідувачі Снопківського парку виявили на території спецтранспорт, яким робітники викопали котлован під фундамент і почали заливати його бетоном. Тоді поліція зупинила будівництво і вилучила техніку. А міська рада заявила, що забудовник не отримував жодних дозволів на роботи.

Снопківський парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва. Завдані збитки підраховує експертиза.

«Комунальники, щоб обмежити заїзд будь-якої важкої техніки до парку, почали бетонувати стовпці на заїздах у парк. Також у певних місцях встановлять шлагбауми. Це потрібно, щоб комунальна техніка мала змогу заїхати у парк, наприклад, для обрізання аварійних дерев», – пояснив Любомир Зубач.

За результатами перевірки міська інспекція ДАБК оштрафувала замовника робіт – ПП «Галицька імперія» – на 85 тисяч грн.

Після завершення екпертизи, яка встановить збитки, підприємство «Зелений Львів» демонтує залитий бетон.