Вранці робітники оперативно вирили котлован і залили бетонний фундамент

У Снопківському парку Львова 26 жовтня розпочали незаконні будівельні роботи. Хто до нього причетний і що планують будувати – наразі невідомо. У парку вирили котлован і почали заливати фундамент. Місцеві мешканці викликали на місце поліцію.

«Центральна алея Снопківського парку, пам'ятки садово-паркового мистецтва. 10:40 – заїхав маленький екскаватор, викопав квадратний рів 15х15. Відразу ж приїхав бетоновоз і почав заливати фундамент. Люди зупинили бетоновоз. Є поліція. Бетоновоз поліція вилучатиме. Водій відмовляється говорити, посилаючись на свої конституційні права», – написала журналістка, яка мешкає неподалік цього місця, Ірина Сандуляк.

«Дуже швидко хотіли це зробити і вибрали час, коли мало людей там гуляє. Але мешканці помітили і відразу викликали слідчо-оперативну групу. Водій бетономішалки відмовляється давати будь-які пояснення. Але до того, як приїхала поліція, вони розповідали про те, що є якась фірма, яка є замовником всього дійства, прив’язували її до якогось адвоката і судді, тільки прізвищ не назвали», – розповіла ZAXID.NET ще одна місцева мешканка, громадська активістка Галина Янко.

Також вона пояснила, що будівництво не пов’язано зі спробою приватизувати ділянки у парку, яка була у 2020 році, це було в іншій частині парку.

У міській раді також не знають, хто ініціатор незаконних робіт.

«Просто посеред зеленої зони вирили котлован і заливають бетон. Про це міську інспекцію ДАБК повідомили місцеві мешканці. Викликали також представників Галицької райадміністрації та поліцію. Усі деталі з’ясовуємо», – повідомили у департаменті містобудування ЛМР.

У поліції зазначили, що на місці працюють слідчі, поки не можуть надати детальнішої інформації.

P.S. Згодом у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження через захоплення ділянки і самовільне будівництво. Спецавтомобіль вилучили.