Відвідувачі Снопківського парку несподівано виявили незаконне будівництво на центральній алеї парку

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження через незаконні будівельні роботи поблизу центральної алеї у Снопківському парку Львова. Міській ДАБК вдалось з’ясувати, хто є замовником робіт, однак для чого саме у парку заливали бетон наразі не відомо.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, вранці 26 жовтня у Снопківському парку мешканці помітили техніку і робітників, які заливали бетонний фундамент біля головної алеї парку. Про інцидент мешканці повідомили в міську ДАБК та поліцію.

До приїзду поліції робітники за допомогою техніки викопали рів і залили його бетоном. За даними міської ДАБК, замовником робіт виявилось ПП «Галицька імперія», а підрядником – ТзОВ «Галбетон».

«Під час виїзду на місце ми з’ясували, що компанія "Галицька імперія" уклала договір із "Галбетоном" на виконання робіт. Однак жодних документів на ці роботи нам не надали. Крім цього, ані міська рада, ані районна адміністрація. ані ДАБК не надавали жодних дозволів на виконання будь-яких робіт на території парку», – повідомив ZAXID.NET керівник міської ДАБК Тарас Павлишин.

ДАБК розпочала перевірку, яка триватиме 10 днів. За її результатами причетні до будівництва можуть отримати штраф. За фактом самовільного будівництва поліція уже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 ККУ(самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво) і вилучила бетонозмішувач. Якщо провину замовника будівництва доведуть, йому загрожує штраф до 5100 грн або арешт до шести місяців.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Галицька імперія» зареєстроване понад 10 років тому у Львові. Керівником і власником фірми львівський підприємець є Юрій Гришкін. ТзОВ «Галбетон» зареєстроване чотири з половиною роки тому у Львові. Одноосібним власником компанії є Роман Візний.