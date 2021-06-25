Житловий комплекс складатиметься з п'яти житлових будинків та двох громадських

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 25 червня погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу біля стадіону «України» та Снопківського парку. Замовником будівництва на вул. Липова Алея буде компанія найбагатшого депутата ЛМР Олексія Різника.

Новий житловий комплекс збудують на території площею 2,8 га на місці колишнього критого ринку біля стадіону «Україна» та Снопківського парку. За інформацією забудовника, комплекс складатиметься з семи будівель: п'яти житлових та двох громадського призначення. При цьому поверховість будинків становитиме 5-7 поверхів, а одна з громадських будівель матиме 9 поверхів.

Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 2,8 га на вул. Липова Алея,5

Загальна площа квартир житлового комплексу становитиме 35 тис. м2. У межах кварталу планують збудувати спортивний комплекс з басейнами на 4000 м2. У громадській будівлі передбачається облаштування дитячого садка на 80 дітей, а також SPA-центр.

Візуалізація майбутнього ЖК на вул. Липова Алея

Під усіма секціями житлових будинків планують облаштувати підземні паркінги, які загалом вміщатимуть 472 машини – по одній на кожну квартиру. У дворах будинків буде заборонений паркінг, натомість планують облаштувати майданчики для відпочинку дітей і дорослих.

Власником компанії «Актив Комплект», яка отримала містобудівні умови і обмеження на нове будівництво, є депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» та голова комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Олексій Різник.

Нагадаємо. у лютому цього року депутати Львівської міської ради погодили детальний план цієї території, який передбачає житлове будівництво біля стадіону «Україна». За інформацією «Наших Грошей.Львів» у 2020 році цей детальний план території не пройшов містобудівну раду. Після погодження детального плану місцеві жителі цього району висловились проти нового будівництва, вимагаючи забудовника спочатку відновити Снопківський парк.