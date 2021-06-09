Після нетривалої паузи, пов’язаної із карантином навесні 2020 року, попит на квартири у львівських новобудовах стабілізувався. Попри те, що ціни за рік зросли на 10-15%, люди активно цікавляться і купують нерухомість.

Наразі придбати нову квартиру у Львові та передмістях можна на будь-який смак та гаманець. Вартість житла коливається від 20 до 100 тис. доларів США, якщо її перераховувати у найпопулярнішу в країні іноземну валюту.

ZAXID.NET спільно з порталом «Енциклопедія Новобудов» підготували вартості квартир у Львові станом на початок червня. Для зручності ми поділили їх за вартістю, починаючи з сегменту «до 20 тис. доларів США», а також спробували пояснити основні чинники формування цін на нерухомість.

Що впливає на ціну квартири

Найголовніший чинник, який відбивається на вартості квартири, це локація житлового комплексу. Що ближча новобудова до центру, то дорожчою є вартість.

Наразі найдешевші пропозиції квартир можна знайти в передмістях Львова або ближніх населених пунктах. Йдеться про Рясне-2, Винники, район Тракту Глинянського, Малехів, Дубляни, Брюховичі, село Горішній та Сокільники. Ціни на житло тут становлять від 12 000 до 18 000 грн/м2.

У центрі та середмісті за 10-12 хв пішки до площі Ринок квартири коштують до 55 000 грн/м2. За цією вартістю є й житло, віддалене від центру. Проте в таких будинках девелопери роблять ставку на клубність – відносно невелику загальну кількість квартир, зведених для певного соціального класу, а також дороге оздоблення та сучасне функціональне наповнення.

На вартість впливає й кількість кімнат – в однокімнатних квартирах 1м2 часто найдорожчий, порівняно з житлом з трьома і більше кімнатами. Проте є варіанти, коли вартість квадратного метра є однаковою для всіх квартир, хоча це радше виняток із правила.

Є різниця у вартості на старті та на фініші будівництва – зараз вона сягає 30-40%. Іще 10-12 років тому така різниця була не більшою за 25%. Відповідно купувати квартири на початку будівництва вигідніше через нижчі ціни та можливість вибору помешкання. Проте на етапі завершення угода надійніша, бо житло збудоване, але вартість ­– вища та суттєво менший вибір, оскільки багато квартир вже продані.

На ціні відбивається також умовний клас – в економ-класі житло дешевше, ніж в класі комфорт – або наповнення новобудови: від будівельних матеріалів, начиння в квартирі до облаштування прибудинкової території. Різниця у вартості новозбудованих квартир, навіть розташованих поруч на одній вулиці, часто зумовлена саме цими чинниками. Хоча нині поділ на економ, комфорт, бізнес, преміум часто досить умовний, особливо між ближніми класами.

Якщо раніше задля економії можна було скористатися знижками, які пропонували забудовники, то тепер це поодинокі пропозиції. Наприклад, компанії запроваджують програми лояльності, дають знижки при повній оплаті (при розтермінуванні ціна найчастіше виходить вищою) або ж на квартири великою площею чи в преміум-класі тощо.

Квартири по 20-30-50

Наразі на ринку новобудов є чималий вибір квартир по 20,30 або 50 тис. доларів. У добірці нижче наведені дані з відкритих джерел про квартири в львівських ЖК, які станом на початок червня були в продажу.

Слід звернути увагу, що розрахунки між покупцем і забудовником, відповідно до законодавства, мають відбуватися у гривні. Проте часто охочі купити квартиру відкладають або позичають гроші в доларах, тому для розуміння наводимо вартість квартир в обох валютах. Отже,

Квартири по 450-600 тис. грн (16-20 тис. доларів США):

Смарт-квартири по 26-30 м 2 у Львові. Наприклад, ЖК «Парус Смарт» на вул. Трускавецькій, містечко комплекс «Вежа» на Богдана Хмельницького та «РіелСіті» на Рудненській (район Левандівського мосту) від РІЕЛ;

у Львові. Наприклад, ЖК «Парус Смарт» на вул. Трускавецькій, містечко комплекс «Вежа» на Богдана Хмельницького та «РіелСіті» на Рудненській (район Левандівського мосту) від РІЕЛ; 1-кімнатна площею 35-42 м2 в передмісті – у Винниках (житлові комплекси «Аурум Форест», «Бузковий», «Парковий» від «Рубікон Сіті»), в Брюховичах (кілька черг будівництва «Грінвуд»).

Вибір станом на початок червня у цій категорії є невеликий, оскільки такі квартири активно купують.

Квартири по 600-800 тис. грн (або 21–29 тис. доларів США):

Вибір в цій ціновій категорії ширший: можна купити смарт- або однокімнатну квартиру 27-38 м2 у Львові. В передмісті за такі кошти є квартири площею від 35 до 47 м2.

1-кімнатна квартира 40+ м 2 в згадуваних передмістях або у Львові в районі Головного автовокзалу (наприклад «Леополь Таун»), головного вокзалу («Шенген» від РІЕЛ), Тракт Глинянський («ЕКО-ДІМ на Тракті» та «Щасливий» від «НоваБудова» на Біговій), район Підголоском («На нивах» від «Карпатбуд»), кінець вулиці Зеленої в селі Горішній – «ЕКО-ДІМ на Надійній». Також на початку червня розпочався продаж цілої секції апартаментів від 33 м 2 в ЖК «Вікінг Парк» на Зеленій;

в згадуваних передмістях або у Львові в районі Головного автовокзалу (наприклад «Леополь Таун»), головного вокзалу («Шенген» від РІЕЛ), Тракт Глинянський («ЕКО-ДІМ на Тракті» та «Щасливий» від «НоваБудова» на Біговій), район Підголоском («На нивах» від «Карпатбуд»), кінець вулиці Зеленої в селі Горішній – «ЕКО-ДІМ на Надійній». Також на початку червня розпочався продаж цілої секції апартаментів від 33 м в ЖК «Вікінг Парк» на Зеленій; смарт-квартири від ЖК «Парус Смарт» на вул. Трускавецькій (біля перехрестя Стрийська-Наукова).

Квартири до 1 млн грн (30-39 тис. доларів США):

1-кімнатна квартира в більшості львівських комплексів (наприклад, Avalon Zelena Street на вул. Зеленій або Arthouse Park на Малоголосківській);

2-кімнатна квартира 50-60 м2 в передмісті (згадувані ЖК в Винниках, на Тракті, Горішньому – ЖК від «Еко-Дім» і «Етно-Дім» від «Рубікон-Груп»).

Квартири по 1-1,35 млн грн (40-49 тис. доларів США):

За такі гроші є доволі багато пропозицій, з-поміж яких можна обирати оптимальний для себе варіант різної кімнатності і локації житлового комплексу.

3-кімнатна квартира в передмісті (Винники, Дубляни, Сокільники, Тракт Глинянський, Горішній);

2-кімнатна квартиру в передмісті та Львові (вул. Стрийська, ЖК від «Авалону» неподалік Головного автовокзалу);

1-кімнатна квартира в львівських комплексах на Малоголосківській, Новому Львові або Пасічній (комплекси Hygge, Avalon Holiday, Arthose Park)

Квартири по 1,35-1,62 млн грн (50-59 тис. доларів США):

За такі гроші пропонують квартири в більшості львівських новобудов.

1-кімнатні квартири в ЖК Avalon Up на Сихові неподалік «Арсену» або ж уже згаданий Hygge на Пасічній;

2-кімнатні квартири у спальних районах (Avalon на Зеленій, ЖК «Велика Британія» в районі вул. Ярослава Мудрого та інші);

3-кімнатні квартири, наприклад, «Еко-Дім» на Надійній (бічна вул. Зеленої) або ж Avalon Holiday (вул.Стрийська-Сокільники).

Як розібратися в квартирах

Смарт-квартири – це квартири малої площі. Фактично це єдина кімната, яка є одночасно кухнею, вітальнею та спальнею. Такі помешкання з’явилися на львівському ринку не так давно.

Якщо забудовник пропонує «квартири з однією спальнею», це може означати доволі велику загальну площу – від 45 до 69 м2, де одна кімната – спальня, а інша – фактично суміщені кухня і вітальня, не розділені перегородкою, площею навіть до 25 м2. За потреби їх можна розділити на кухню і окрему кімнату.

Загалом однокімнатні квартири різних форматів є найзатребуванішими у покупців.

2-кімнатні і 3-кімнатні квартири – мають менше нюансів, проте може траплятися таке позиціонування, як «квартира з двома чи трьома спальнями». Тут варто дивитися планування, бо мова також може йти про велику об’єднану кухню-вітальню від 20 м2 і більше. Відповідно, загальна площа 2-кімнатних квартир може сягати від 50 до 80 м2, а 3-кімнатних – від 75 до 110 м2.

На що звернути увагу

Умови та опис того, що ви отримуєте у власність, прописані в угоді. Не покладайтеся на слова ріелторів та обов’язково прочитайте її. У поясненнях поза документом завжди може вкрастися непорозуміння між тим, що малося на увазі, і що є в реальності.

Часто забудовники у Львові після укладання актів передачі-приймання квартир виправляють недоробки, які трапляються в процесі будівництва. Але основний документ при цьому, яким керуються сторони, – це підписаний документ.

В угодах, зокрема, може йтися про комунікації: електрика може бути доведена тільки до вхідних дверей або повністю розведена по квартирі. Пункт «автономне опалення» може означати, що воно повністю облаштоване, або що тільки передбачене, але котел чи бойлер і/або радіатори доведеться купувати і встановлювати самостійно.

Якщо покупець замовляє забудовникові ремонт квартири, то це може коштувати додатково від 150 до 400 доларів/м2.

Які прогнози на ринку

Більше нових об’єктів у Львові девелопери анонсують на літо-осінь цього року, відповідно, їхня цінова політика сформується ближче до початку продажів. Тож точний час появи на ринку може залежати як від ситуації, так і від готовності самих проектів – упродовж останніх років підготовка і планування комплексів перед стартом робіт стає тривалішою і може займати десь півтора роки.

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Як реально перевірити забудовника та його дозволи – читайте в простій інструкції.