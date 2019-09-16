Покрокова інструкція для перевірки законності будь-якого будівництва у Львові

Журналісти львівського антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» розробили інструкцію, де зібрали корисну інформацію для львів’ян, як перевірити законність будівництва у місті. Зокрема, дотримуючись інструкції, можна уникнути купівлі квартир у забудовників, які зводять житло без необхідних документів.

Одним із перших кроків перед купівлею квартири має бути пошук інформації про новобудову та компанію-забудовника у інтернеті, зокрема публікації місцевих ЗМІ. Таким чином можна довідатись, чи причетний забудовник до якихось афер. Також можна скористатись картою новобудов Львова від Асоціації західноукраїнських забудовників, де вказано чи має фірма необхідні дозволи для будівництва.

У офісі продавця нерухомості журналісти радять запитати про наявність таких документів: затверджена проектна документація, документи на землю, дозвіл на проведення будівельних робіт від Інспекції ДАБК, містобудівні умови та обмеження від виконкому ЛМР, дозволи організацій, що мають свої комунікації на території будівництва, експертний звіт.

Щоб побачити повну інформацію про ділянку та її користувачів, необхідно мати електронний цифровий підпис

Деякі з цих документів можна перевірити онлайн. Зокрема, на кадастровій карті або на сайті GISfile можна переглянути, на підставі яких документів забудовник користується земельною ділянкою та чи вона призначена для будівництва житлових будинків. Щоб побачити повну інформацію про ділянку та її користувачів, необхідно мати електронний цифровий підпис.

Наявність містобудівних умов та обмежень можна перевірити в однойменному реєстрі, або у розділі «Документи» на сайті ЛМР (там також публікують зміни до містобудівних умов та обмежень).

Реєстр на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції

Перевірити наявність дозволу на виконання будівельних робіт можна у реєстрі дозвільних документів на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції. Також у реєстрі можна перевірити наявність будівельної ліцензії у забудовника.

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань можна перевірити, чи не перебуває ця компанія у стані припинення. Найкраще шукати за восьмизначним кодом ЄДРПОУ, який має кожна юрсоба. А у судовому реєстрі можна пошукати судові справи, у яких фігурує забудовник.

Також журналісти «Наших грошей. Львів» радять звертатись до Львівської міськради чи Інспекції ДАБК із запитом про доступ до публічної інформації щодо певного будівництва.

Нагадаємо, що у квітні на вул. Личаківській, 259 завершили знесення 7-поверхового житлового будинку. Це перший в Україні випадок знесення незаконної багатоповерхівки. Цей будинок звела фірма відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка ТзОВ «Лідер Моноліт» без жодних дозволів ще чотири роки тому.

Також нещодавно Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав 49-річну львів’янку Ганну Федорів знести 8-поверхів самочинно збудованого ЖК «Форест Хілл» на вул. На Нивах. Жінка отримала дозвіл на будівництво 4-поверхового будинку, натомість звела 12-поверхову будівлю, ошукавши 88 вкладників будівництва.