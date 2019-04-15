Цеглинка за цеглинкою

У Львові вперше в Україні зносять незаконну багатоповерхівку, збудовану ще майже п’ять років тому. Цілком позитивне завершення багаторічної боротьби із зухвалістю і переконанням забудовника, що «вирішується все». Проте, попри гарний фінал, історія цього самобуду свідчить про системні проблеми.

Чи можна було попередити самочинне будівництво? Як взагалі стало можливим, що забудовник без жодних дозволів збудував сім поверхів житла? А на чиєму боці були міська влада, поліція, суди?!

ZAXID.NET на прикладі історії одного незаконного будинку спробує відповісти на ці питання і показати, яким чином незаконні будівництва з’являються у місті.

Крок 1. Підробити документи

У 1995 році Львівська міська рада передала земельну ділянку площею 1000 м2 на вул. Личаківській, 259 львів’янці Наталії Салдит для обслуговування приватного будинку площею 71,1 м2. У 2006 році цей будинок разом з ділянкою купляє львів’янка Олександра Лучинська. Через сім років після купівлі будинку Лучинська вирішила вкласти своє майно у бізнес.

Зокрема, у квітні 2013 року Олександра Лучинська і громадянин Азербайджану Назим Газанфаров реєструють ТзОВ «Лідер Моноліт». Газанфаров вносить у статутний капітал фірми гроші, а Лучинська – ту саму земельну ділянку, де згодом виросте скандальна багатоповерхівка. Таким чином ТзОВ «Лідер Моноліт» отримало право розпоряджатись цією землею, однак цього було недостатньо, щоб розпочати будь-яке будівництво.

За якийсь час ТзОВ «Лідер Моноліт» звертається у Львівську міськраду з проектом будівництва 7-поверхового житлового будинку, щоб отримати містобудівні умови і обмеження – основний документ для одержання дозволу на будівництво. Але департамент містобудування ЛМР відмовляється розглядати цю містобудівну документацію до усунень порушень поверховості – забудовник хотів зводити семиповерхівку у зоні малоповерхової забудови. Попри це офіційну відмову у видачі містобудівної документації забудовник отримає уже у 2014 році, коли житло буде наполовину збудоване.

Без містобудівних умов і обмежень забудовник не може перейти до наступного кроку – заповнення декларації про початок будівельних робіт, щоб власне розпочати будівництво. Розуміючи це, ТзОВ «Лідер Моноліт» підробляє містобудівні умови і обмеження, зокрема і підпис тодішнього директора департаменту містобудування Андрія Павліва. На основі підроблених документів забудовник подає в ДАБІ Львівської області заповнену декларацію про початок будівельних робіт. Цей документ 22 листопада 2013 року без вагань реєструють, і на вул. Личаківській, 259 швидкими темпами розпочинається будівництво.

На початку 2014 року, коли будівництво вже у розпалі, навколишні мешканці починають протестувати проти забудови. Приблизно тоді ж Львівська міська рада виявляє факт підробки документів забудовником і звертається в поліцію та ДАБІ.

«Після того, як департамент містобудування виявив підробку документів, вони звернулися до правоохоронців і в ДАБІ. Згідно з листом Личаківської адміністрації, у серпні 2014 року інспектори ДАБІ провели перевірку на цьому об’єкті. Тоді вони і виявили, що у декларацію про початок будівельних робіт внесені недостовірні дані. Забудовники самі підробили підпис, визначили номер і дату містобудівних умов і обмежень і самі ці дані внесли», – розповіла ZAXID.NET працівниця управління правової роботи юридичного департаменту ЛМР Оксана Шмотолоха.

Після перевірки ДАБІ склала акт про порушення, зобов’язала забудовника припинити будівництво, та це нікого не зупинило. На той момент самобуд сягнув п'ятого поверху.

Крок 2. Звернутись у суди

Коли план «А» з підробкою документів не пройшов і ЗМІ уже почали називати це будівництво скандальним, ТзОВ «Лідер Моноліт» вдається до плану «Б» – судової тяганини. Зокрема, 1 вересня 2014 року суддя Личаківського райсуду Сергій Гирич своїм рішенням зобов’язує Львівську міську раду видати містобудівні умови і обмеження «Лідер Моноліту». Таке рішення суддя обгрунтовує тим, що міськрада порушила термін розгляду містобудівної документації – забудовник подав документи у мерію у серпні 2013 року, і мав отримати відповідь (позитивну чи негативну) протягом семи днів, а офіційну письмову відмову отримав аж у липні 2014 року. У постанові суду також вказується, що представник департаменту містобудування взагалі не приходив на суди у цій справі, а представниця управління архітектури не прийшла на останнє засідання 1 вересня.

«Позивач подав до департаменту містобудування увесь перелік документів на отримання містобудівних умов і обмежень. Відповідно до законодавства, департамент мав розглянути ці документи і протягом 7 днів дати рішення про погодження або про відхилення. Водночас міська рада не приймала жодного рішення. Під час розгляду цієї справи я попросив їх [забудовника] показати мені цю документацію, і виявилось, що містобудівні умови і обмеження були погодженні міської радою і там навіть стояв підпис керівника департаменту містобудування, однак фактично ці документи людям не видавались. З огляду на це я прийняв рішення про визнання чинним цієї документації», – пояснив мотивацію свого рішення ZAXID.NET суддя Сергій Гирич.

Вочевидь Сергій Гирич посилається на містобудівні умови і обмеження, які виявились підробленими. У 2015 році Апеляційний адміністративний суд скасовує це рішення судді Гирича, обгрунтовуючи своє рішення тим, що містобудівні умови і обмеження не можна видавати на об'єкт, який вже будується.

На кінець 2014 року будинок на вул. Личаківській, 259 уже мав 7 поверхів (фото Євгена Кравса)

30 грудня 2014 року ДАБІ скасовує «Лідер моноліту» видану на основі підроблених документів декларацію про початок будівельних робіт. На той момент забудовнику вдається завершити зведення семи поверхів будинку.

На цьому етапі у такому гарному районі забудовник мав би уже розпродати усі квартири. Але черги з охочих придбати житло у будинку, довкола якого тривали протести та наростав інтерес ЗМІ, не було. Більше того, через проблеми із документами забудовник не міг здати будинок в експлуатацію та оформити на нього право власності. Ніхто із потенційних покупців не ризикував вкладати у таке житло кошти.

Здавалось би, на цьому етапі забудовник мав би здатись, але вирішив продовжити боротьбу у судах. При цьому будівництво заморожують – незавершений семиповерховий будинок без жодних проведених комунікацій очікує завершення цієї історії.

У лютому 2015 року ДАБІ знову проводить перевірку будівництва і зобов’язує ТзОВ «Лідер Моноліт» знести незаконну семиповерхівку. Однак будинок залишається на місці, а ТзОВ «Лідер моноліт» починає оскаржувати через суд рішення ДАБІ, програючи зрештою всі судові розгляди. Лише у жовтні 2015 року прокуратура повідомляє про початок розслідування факту підробки підпису Андрія Павліва на містобудівних документах.

Також у 2015 році співзасновниця фірми-забудовника ТзОВ «Лідер моноліт» Олександра Лучинська продає свої корпоративні права громадянину Азербайджану Магерраму Новрузову. Пізніше, у серпні 2016 року двоє азербайджанців (Магеррам Новрузов та Назим Газанфаров) продають компанію ТзОВ «Лідер Моноліт» відомому львівському бізнесмену, власнику ПАТ «Львівський холодкомбінат» та ПАТ «Дрогобицький молочний завод» Богдану Копитку.

Цікаво, що за даними реєстру нерухомості, у липні 2016 року, приватна нотаріус Наталія Іваненко зареєструвала «Лідер Моноліту» право власності на особняк площею 71,7 м2 на вул. Личаківській, 259. При цьому уже півтора роки на цій ділянці стояла збудована 7-поверхівка.

Крок 3. Гарно програти

Влітку 2015 року у Львові створили окрему міську Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), яка взяла на себе обов’язки контролю за будівництвом у місті. У жовтні 2016 року уже новостворена міська Інспекція ДАБК подає позов до Личаківського районного суду про знесення 7-поверхового самобуду. Судова тяганина у цій справі тривала два роки, після чого Восьмий апеляційний суд в грудні 2018 року виносить остаточне рішення про знесення самобуду.

Програвши усі можливі суди, не маючи жодних документів на будівництво і жодних шансів продати квартири у цьому будинку, забудовник вирішує все ж зберегти собі кілька мільйонів гривень на демонтаж і відмовляється добровільно зносити будинок.

У зв’язку з цим на початку 2019 року Львівська міськрада виділяє Інспекції ДАБК на знесення цього будинку понад 3 млн грн. Таке рішення у Львові прийняли вперше, і серед основних причин називають аварійний стан будинку. Щоб остаточно впевнитись, що будинок потрібно зносити, його обстежили і виявили, що він може у будь-який момент завалитися.

«За даними експертизи, цей будинок у будь-який момент міг розсипатись, бо він вже був під ухилом, пішли тріщини по фундаменту. У будь-якому випадку в такий будинок заселяти людей не можна, бо міська рада потім би несла відповідальність. Перебудувати його також неможливо, бо він уже збудований з порушенням усіх будівельних норм», – каже Оксана Шмотолоха.

Кошти, які міськрада витратить на демонтаж самобуду, все ж планують повернути.

«Кошти, які витратять на знесення будинку, будуть стягуватися з боржника. Відповідно будемо стягувати з коштів боржника, його рахунків, майна. І в подальшому будуть відшкодовані повністю витрати на знесення будинку», – розповідає керівник юридичного відділу Інспекції ДАБК Святослав Кіндратів.

1 квітня 2019 року у Львові почали зносити багатоповерхівку на вул. Личаківській, 259. І вже через п'ять днів знову змінився її власник – згідно із даними бізнес-платформи YouControl, 5 квітня замість Богдана Копитка власником ТзОВ «Лідер Могноліт» знову став громадянин Азербайджану Магеррам Новрузов.

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ZAXID.NET попросив проаналізувати історію з самобудом на Личаківській головного редактора антикорупційного сайту «Наші Гроші» та координатора спецпроекту сайту по скандальних забудовах . За словами експерта, це, як і більшість інших скандальних будівництва можна було б зупинити, якби були би активнішими правоохоронці та ДАБІ.

«Це фактично перше в Україні знесення такого великого будинку, і якщо його знесуть – це буде показовим явищем в перемозі над будівельною корупцією. І це справді стане величенним успіхом, якщо вдасться гроші на знесення будівництва вибити із забудовника. Але навіть якщо місто втратить ці гроші, воно виграє стратегічно, – пояснює Олексій Шалайський. – У цій історії ми бачимо багато судів, багато роботи міської ради, але ми не бачимо активності правоохоронних органів, хоча вони би тут мали би активно працювати. Як тільки виявилося, що були подані фальшиві документи, то вже би люди мали сидіти в СІЗО. І друга важлива річ – місцеве ДАБІ, коли отримує документи на будівництво, згідно до закону, може їх перевіряти, а може перевірити тільки їхню кількість. А якби була налагоджена система перевірки цих документів і постійний моніторинг реальних будівництв, то зупинити це будівництво можна було би раніше».