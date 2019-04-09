Львівський забудовник заплатив школярам, щоб вони розігнали акцію протесту

Неповнолітніх хлопців покликали, щоб розігнати мирну акцію проти будівництва дитсадка

Мешканці житлового комплексу, що на вул. Тернопільській, 21 у Львові, ще від 4 квітня протестують проти будівництва дитячого садочка на їхній прибудинковій території, де обіцяли облаштувати майданчик для дітей.

У понеділок, 8 квітня, забудовник вирішив у дивний спосіб владнати конфлікт із учасниками акції. На будмайданчику з'явились підлітки, які гуртом виштовхували протестуючих від воріт будівельного майданчика. Про це повідомила у Facebook учасниця акції Світлана Хедик.

Конфлікт мешканців із ПП «Львівдах», який звів будинки на Тернопільській, 21, тягнеться останні кілька років. Почалось все з того, що замість шести багатоповерхових житлових будинків забудовник звів дев’ять (усі будинки зареєстровані за одною адресою – на вул. Тернопільській,21). Зокрема, новими секціями забудували територію, де обіцяли спорудити приватний дитсадок.

Ще у 2017-ому у мерії наголошували, що забудовник зобов'язаний таки збудувати дитячий садок. Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський тоді згадував, що дозволи на будівництво житлового комплексу ПП «Львівдах» видавали саме за умови зведення дитячого садка.

У 2018 році забудовник звернувся у мерію по містобудівні умови для будівництва дитсадка. Оскільки на ділянці, де раніше планували звести дитсадок, вже стояли багатоповерхівки, ПП «Львівдах» вирішило спорудити дошкільний заклад на місці майбутнього дитячого майданчика.

Торік у серпні виконком Львівської міськради погодив видачу містобудівних умов та обмежень для будівництва дитсадка на Тернопільській, 21. У лютому цього року ПП «Львівдах» взялось будувати двоповерховий приватний дитсадок на 52 місця. Однак мешканці виступили проти будівництва. Вони вважають, що тепер будувати заклад потрібно на інших ділянках, а не використовувати їхню прибудинкову площу.

Тому 4 квітня власники квартир вийшли на акцію протесту. Впродовж дня від 08:00 до 22:00 вони по черзі блокували в’їзд техніки на будівельний майданчик.

Мешканці ЖК на Тернопільській, 21 протестують проти будівництва дитсадка на прибудинковій території (фото з Facebook)

«Будівельники вирішили нас обдурити і вчора (8 квітня, — ред.) техніка заїхала не о 08:00 ранку, а о 06:00. Розбудили нас шумом, сміялись із нас. Тоді мами із колясками вирішили змінити тактику, і заблокували їм вже виїзд із будмайданчика, адже будівельникам було відомо про нашу акцію і ми попередньо мали розмову із забудовником, щоби припинив роботи», — розповіла ZAXID.NET мешканка будинку на вул.Тернопільскій, 21 Олена Б.

З її слів, ближче до обіду на територію почали сходитись групи неповнолітніх хлопців. Підлітки пояснили мешканцям, що їх покликали «захищати дитсадок».

«На вигляд їм було близько 16-ти років. Очевидно, що школярі. Одного з хлопців впізнала наша сусідка. Виявляється, це її учень, навчається у десятому класі школи №69. Були діти також із школи №80. Ніхто з них не мешкає у нашому ЖК. Забудовник вирішив заплатити їм, щоб з нами розібрались», — розповідає Олена Б.

Коли близько 20 дітей запустили на територію будмайданчика і, зі слів мешканців, роздали їм гроші, учасниці акції зателефонували своїм чоловікам та викликали поліцію.

«Згодом хлопці гуртом почали матерів із колясками відштовхувати від огорожі будмайданчика. Наші чоловіки намагались акуратно їх зупинити, та вони не відступали. Одну жінку вдарили у живіт, ще один наш сусід отримав забій м’яких тканин. Це жах! Сьогодні забудовник накликав на нас дітей, а завтра приведе озброєних чоловіків. Ми що живемо у 90-их?», — обурюється Олена Б.

З її слів, до приїзду поліції частина хлопців встигла втекти. Ще п'ятьох забрали у відділ поліції.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила ZAXID.NET, що особи затриманих встановили, серед них справді є неповнолітні. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події. У поліції з’ясовують обставини конфлікту.

Тим часом, мешканці наголошують, що мирна акція триватиме, поки вони з’ясують, з яких причин на місці прибудинкової території вирішили будувати дитсадок.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, власником ПП «Львівдах» є Іван Кіцила. У ПП «Львівдах» відмовились надавати ZAXID.NET будь-які коментарі щодо інциденту на вул. Тернопільській, 21.

Додамо, що нещодавно адміністративна колегія Львівського обласного територіального відділення АМКУ оштрафувала на 1,5 млн грн ПП «Львівдах» і ТОВ «Галицька магістраль», яке належить Ярославу та Наталії Олійникам, за антиконкурентні дії під час 11 тендерів. Обидві фірми мали однакові реєстраційні дані.