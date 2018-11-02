Банк «Львів» збудує дві багатоповерхівки на вул. Тернопільській

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 15:353230

До теми

Банк «Львів» збудує дві багатоповерхівки на вул. Тернопільській
фото ЛМР
Візуалізація майбутнього будівництва

Виконком Львівської міської ради під час засідання 2 листопада погодив банку «Львів» будівництво житла на вул. Тернопільській, 42.

Банк «Львів» збудує на площі 0,4 га два 10-поверхові житлові будинки на 135 та 99 квартир. Також забудовник має збудувати підземний паркінг на 114 місць, дитячий та спортивний майданчики.

Зараз на місці майбутнього будівництва розташовані складські будівлі, їх незабаром знесуть.

Згідно даних бізнес-платформи YouControl, керівником ПАТ «АКБ «Львів» є мешканець Києва Ашот Абраамян.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівська мерія дозволила будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук