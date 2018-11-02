Банк «Львів» збудує дві багатоповерхівки на вул. Тернопільській

Візуалізація майбутнього будівництва

Виконком Львівської міської ради під час засідання 2 листопада погодив банку «Львів» будівництво житла на вул. Тернопільській, 42.

Банк «Львів» збудує на площі 0,4 га два 10-поверхові житлові будинки на 135 та 99 квартир. Також забудовник має збудувати підземний паркінг на 114 місць, дитячий та спортивний майданчики.

Зараз на місці майбутнього будівництва розташовані складські будівлі, їх незабаром знесуть.

Згідно даних бізнес-платформи YouControl, керівником ПАТ «АКБ «Львів» є мешканець Києва Ашот Абраамян.