Львівська мерія дозволила будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 12:099900

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Львівська мерія дозволила будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій
фото ЛМР
Візуалізація майбутнього житлово-офісного центру

Під час засідання 2 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво житлово-офісного комплексу на вул. Зеленій, 151 (неподалік кільця Зелена-Пасічна-Луганська).

Містобудівні умови і обмеження на будівництво комплексу отримало ТзОВ «Реновація». Забудовник перед початком нового будівництва знесе існуючі будівлі. У комплекс, окрім житла та трьох офісних будівель, також входитиме підземна автостоянка, дитячий майданчик, трансформаторна підстанція та дахова котельня.

Будівлі цього комплексу не мають перевищувати 12 поверхів і висоту 42 метрів.

Усі фото ЛМР

Згідно даних бізнес-платформи YouControl, власницею ТзОВ «Реновація» є Ірина Камінська, а директором - Орест Камінський. Ірина Камінська є власницею готелю «Екотель» на сахарова, 42. Також вона володіє рекламними агентствами «ФАМА» та КІ МЕДІА».

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