Демонтаж нелегальної багатоповерхівки у Львові завершать до Великодня

«Ми лише тепер розуміємо, що свою виборчу кампанію Зеленський почав ще у 2016 році»

Роботи на вул. Личаківській, 259 відбуваються уже два тижні і триватимуть ще близько двох тижнів. Станом на сьогодні знесено покрівлю і проводиться руйнація не несучих будівельних конструкцій. У п’ятницю, 5 квітня, до робіт залучили спеціальну великогабаритну 26-тонну техніку. Нагадаємо, у кінці березня у Львові вперше в Україні почали зносити 7-поверховий самобуд.

«Держава є там, де є закон, де є сила закону. Цей будинок був збудований без жодного дозвільного документу з боку міста. Ми прийняли політичне рішення, що цей будинок має бути знесений, бо він збудований з порушенням всіх норм чинного законодавства. До Великодня все має бути зачищено. Це перший раз в історії української незалежності ми маємо чітке виконання закону. Це меседж всім забудовникам у місті та в Україні — якщо ви будете порушувати закон, на вас чекає така ж доля, як цей будинок», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Відео-звернення зі сторінки Андрія Садового у Facebook

Андрій Садовий також додав, що земельна ділянка під забудовою перебуває в приватній власності.

«Оскільки ми витрачаємо зараз бюджетні кошти на демонтаж цієї будівлі, то будемо мати наступний позов до власника ділянки. Я думаю, що ми відсудимо її у власність громади, і вже потім громада прийматиме рішення, що тут має бути. Можливо, це буде дитячий чи спортивний майданчик. Однак жодних незаконних будівель тут не буде», — підкреслив Андрій Садовий.

Фото прес-служби ЛМР

За словами керівника юридичного відділу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м. Львова Святослава Кіндратіва, в історії Львова такий великий проект зносять уперше.

«Це монолітно-каркасний будинок. Земельна ділянка там є приватною, жодного законного механізму, який передбачав би можливість передачі цієї будівлі на приватній землі в комунальну власність — нема. Коли розпочалося виконавче провадження підрядна організацією перед початком залучила ліцензовану особу, яка перед проведенням робіт здійснила обстеження всього будинку: і монолітних конструкцій, і фундаментів цього будинку. І дійсно будинок перебуває в надзвичайно незадовільному стані і рекомендації цієї ліцензованої особи були саме такі, що будинок має бути знесений обов’язково, бо він не придатний для подальшого використання. Фундамент має тріщини, один кут будинку є у аварійному стані, він похилився і у будь-який момент може відбутися руйнування, зараз роботи відбуваються на цьому об’єкті з тимчасовими заходами, щоб цей будинок не впав вже зараз», — пояснив Святослав Кіндратів.

Він також додав, що в цьому будинку не продано жодної квартири.

За інформацією міської Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, ТзОВ «Лідер Моноліт» розпочав будівельні роботи без отримання вихідних даних — містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, без належним чином розробленого та затвердженого проекту на будівництво. Також було внесено недостовірні дані в декларацію про початок виконання будівельних робіт. Через це реєстрацію вказаної декларації на початок виконання будівельних робіт було скасовано. ТзОВ «Лідер Моноліт» не мав документа на право виконання будівельних робіт.

У 2016 році Інспекція ДАБК у м. Львові подала позовну заяву до Личаківського районного суду про знесення самочинно збудованого об’єкта — багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями на першому рівні на вул. Личаківській, 259 у м. Львові. У 2017 році постановою Личаківського районного суду м. Львова адміністративний позов Інспекції про знесення було задоволено повністю. Відтак, самочинну забудову мали знести, а ТзОВ «Лідер Моноліт» мало компенсувати всі витрати, пов'язані зі знесенням цього об'єкта. Натомість ТзОВ «Лідер Моноліт» подало апеляційну скаргу на постанову суду першої інстанції. У результаті 8-ий апеляційний адміністративний суд погодив постанову Личаківського районного суду і залишив її без змін. Відтак, Інспекція ДАБК виграла рішення. Після отримання виконавчого документа, Інспекція вжила заходи щодо виконання цього рішення суду.

За інформацією начальника Личаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, виконавче провадження щодо знесення будівлі триває понад 2,5 місяці.

До слова, боржнику було надано термін для самостійного виконання, однак він його не виконав. Тому були вжиті штрафні санкції. Подано заяву щодо відповідача до правоохоронних органів.

Фінансування знесення здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконує підрядна організація. Виділено понад 2 млн грн на авансування додаткових витрат виконавчого провадження. Знесення усієї будівлі буде тривати від одного до двох місяців.

«Ми зробили сьогодні те, що можемо зробити. Я б дуже хотів, щоб люди, які брали участь в цій афері, були ув'язнені за рішенням суду. Це питання до правоохоронних органів — вони повинні зробити свою роботу, бо ми свою роботу вже зробили», — додав Андрій Садовий.

Як повідомили в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові, земельна ділянка на вул. Личаківській, 259 була відведена ЛМР ще в 1995 році для обслуговування індивідуального житлового будинку площею 1000 м2. Збудована з порушеннями багатоповерхівка має сім поверхів, проте жодна квартира в будинку не продана.

До слова, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові розпочала свою роботу 29 квітня 2016 року. За період роботи ДАБК видала 873 приписи (2016 рік — 311, 2017 рік — 310, 2018 рік — 252), провела 2170 планових/позапланових перевірок (2016 рік — 603; 2017 рік — 890; 2018 рік — 650), винесла 877 постанов (2016 рік — 316; 2017 рік — 336; 2018 рік — 225).

Від штрафів, які було накладено від 2016 року, до бюджету надійшло понад 19 млн грн: 2016 рік —2,9 млн грн; 2017 рік —9 млн грн; 2018 рік — майже 7,2 млн грн.