Львів’янина зобов’яжуть відновити зруйнований фасад будинку в центрі міста

Львів'янин незаконно встановив двері у будинку на вул. Костя Левицького, 10

Власник квартири на першому поверсі на вул. Костя Левицького, 10 у Львові незаконно зруйнував фасад будинку, щоб облаштувати там двері. Інспекція ДАБК зупинила роботи, невдовзі чоловік має відновити історичний вигляд будівлі.

Про незаконні роботи на фасаді будинку на вул. Костя Левицького, 10 повідомив «Гарячу лінію міста Львова» львів’янин Олександр Музика 9 березня. За кілька годин управління історичного середовища ЛМР повідомило, що ці роботи припинені. Однак уже у п’ятницю, 15 березня, мешканці опублікували у Facebook фотографії, на яких видно, що на місці вікна будинку встановили двері.

Пізніше заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко повідомив, що на місце події викликали поліцію та інспекторів Держархбудконтролю, які зупинили незаконні роботи. Виявилось, що міська інспекція ДАБК ще 7 березня скерувала звернення у департамент ДАБІ у Львівській області про виявлення факту самочинного будівництва за цією адресою.

Власник квартири на вул. Костя Левицького, 10 зруйнував фасад будинку

Андрій Москаленко також повідомив, що на порушника склали протокол та зобов’яжуть його відновити фасад. Нагадаємо, максимальний штраф, який можуть накласти на порушника – 17 тис. грн.

«В розмові на місці з власником квартири пояснив йому - сподіваюсь у доступний спосіб - що він своїм коштом відновить зруйновану частину стіни пам’ятки. Власник в усній розмові погодився з позицією повністю відновлення пам’ятки. Вибиту частину закрили плівкою, в понеділок о 8:00 нарада з усіма службами щодо юридичних і архітектурних аспектів відновлення», – повідомив Москаленко.

Нагадаємо, у під’їзді будинку на вул. Костя Левицького, 10 у 2015 року львівські реставратори спільно з німецькими експертами реставрували сходову клітку та відновили давні розписи. Цей будинок внесений у перелік пам'яток архітектури місцевого значення.