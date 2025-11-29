На полонині Руна хочуть розмістити 30 вітряків

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові залишив чинним детальний план території під будівництво вітроелектростанцій на полонині Руна на Закарпатті. 27 листопада суд оголосив резолютивну частину рішення.

Як розповіла виданню Varosh адвокатка Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) Ольга Мелень-Забрамна, апеляція залишила чинним рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від серпня 2025 року.

Апеляційний суд досліджував матеріали справи та отримані від ДП «Ліси України» документи. Лісівники передали картографічні дані щодо меж ділянок та заявили, що плановане будівництво не перетинається з об’єктами природно-заповідного фонду. За словами адвокатки, документи надійшли ввечері перед самим засіданням, тому позивачі фактично не змогли повноцінно з ними ознайомитися. Попри це, суд не підтримав клопотання про відтермінування та одразу перейшов до розгляду.

Схему планування території Закарпатської області, яку раніше витребували для перевірки можливих перетинів з екомережею, так і не надали, позаяк документ має обмежений доступ, а Закарпатська ОДА не є стороною у справі. Повний текст рішення суду має бути оприлюднено впродовж 10 днів.

Ольга Мелень-Забрамна також зауважила, що після набрання чинності апеляційним рішенням забудовник може ініціювати відновлення процедури ОВД та активізувати будівельні роботи. Тим часом організація «Екологія-Право-Людина» готується подати касаційну скаргу.

«Ми сподіваємося на неупереджений розгляд, адже саме Верховний Суд свого часу у схожій справі щодо будівництва мегакурорту на Свидовці виправляв помилки нижчих інстанцій», – сказала адвокатка.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила детальний план території з будівництва вітроустановок на полонині Руна на Закарпатті. Тут компанія «Вітряні парки України» хоче звести 30 вітроелектроустановок.

Рішення про затвердження детального плану територій оскаржила в суді МБО «Екологія-Право-Людина». Позивачі вказували на екологічні ризики та можливі перетини планованого будівництва з територіями природно-заповідного фонду.

У січні 2025 року тодішнє Міндовкілля призупинило процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) до завершення судових процесів. Однак забудовник почав облаштування фундаментів, спираючись на дозвіл ДІАМ на підготовчі роботи.

21 серпня 2025 року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у скасуванні ДПТ. Саме це рішення підтвердив апеляційний суд.

Будівництво на Руній є частиною масштабного проєкту, у межах якого компанія планує встановити 334 вітроустановки в українських Карпатах. Це підтвердив під час спільного виїзного засідання парламентських комітетів і генеральний директор компанії Владислав Єременко.