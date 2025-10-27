Екологи та активісти виступили проти забудови полонини вітряками

Створена три місяці тому компанія «Вест-Інвест Енерджі» оголосила про намір побудувати вітрову електростанцію у гірській частині Закарпаття – на полонині Руна планується встановити до семи вітряків потужністю до 5,5 МВт.

Як йдеться в оголошені про планову діяльність на платформі «ЕкоСистема», ТзОВ «Вест-Інвест Енерджі» має намір звести на території Ставненської сільської ради Ужгородського району комплекс із семи вітрових станцій. Конкретного місця розташування у оголошенні не вказано, проте відомо, що вітряки хочуть встановити на полонині Руна.

«Для будівництва ВЕС розглядались різні земельні ділянки на території Закарпатської області, в тому числі і на низинній території. Однак, проведені дослідження сили і напрямку вітру показали, що дані місця не є оптимальними з точки зору майбутньої генерації електричної енергії. Аналіз показав, що вітровий потенціал найвищих гірських хребтів Закарпаття (полонин) є сприятливим для виробництва електроенергії […] Обрані в результаті проведених досліджень ділянки в межах полонини Руна є найбільш оптимальними з фінансової, технічної, екологічної та економіко-соціальної перспектив», – йдеться у повідомленні про планову діяльність.

Там вказане, що для будівництва ВЕС компанія «Вест-Інвест Енерджі» хоче змінити цільове призначення кількох земельних ділянок – зі сільськогосподарського на промислове для будівництва та експлуатації енергогенеруючих підприємств.

«Виробництво електроенергії за рахунок вітру дозволить забезпечити Україну екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця і інвестувати в місцеву економіку, що сприятиме поліпшенню загальної соціально-економічної ситуації регіону», – йдеться в описі.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Вест-Інвест Енерджі» було зареєстровано наприкінці липня 2025 року у селі Волосянка Ужгородського району. Статутний капітал – 100 тис. грн. Керівником і одноосібним бенефіціаром компанії є жителька Києва Яна Пятнова. Іншого бізнесу підприємниця не має.

У 2015-2020 рр. людина з таким ПІБ була відповідачем у справі про стягнення боргу за кредитним договором із нині збанкрутілим донецьким банком «Український бізнес банк», що входив до сфери впливу колишнього голови НБУ та представника «команди Януковича» Сергія Арбузова. Яна Пятнова заборгувала фінансовій установі понад 230 тис. грн.

У застосунку Getcontact контактний номер «Вест-Інвест Енерджі» позначений, зокрема, як «Яна ПУМБ», «Яна Владимирована Пятнова ПАО Укрбизнесбанк» та «Яна Укрбизнесбанк». Найімовірніше, що вона колись працювала у цих установах.

Нагадаємо, у гірській частині Закарпаття вже є скандальний проєкт побудови вітрової електростанції – на згаданій полонині Руна передбачено будівництво 30 вітряків. Забудовник – ТзОВ «Вітряні парки України» разом з партнерськими компаніями, зокрема «Вітряний парк Руна-1» та іншими.

Компанії, які навесні 2025 року почали зводити вітроелектростанції в Карпатах, пов’язані з колишнім нардепом Максимом Єфімовим, який починав кар’єру промисловця на Донеччині та свого часу входив до «Партії регіонів», а також Едуардом Мкртчаном – сином українсько-російського мільярдера Олега Мкртчана. Останній був співзасновником «Індустріального союзу Донбасу» (половина акцій якого належала російським інвесторам). У 2019-2025 рр. Олег Мкртчан перебував у російській тюрмі за фінансові оборудки з бюджетними коштами, нині його звільнили «за станом здоров’я».

За словами екологів та місцевих активістів, будівництво на полонині Руна відбувається з порушенням законодавства, адже воно триває без висновку з оцінки впливу на довкілля, також створення ВЕС завдає великої шкоди тамтешній природі. У цій справі наразі тривають суди.

На початку жовтня Верховна Рада не підтримала правку про масову забудову Карпат вітряками, для її проходження забракло лише одного голосу. За словами аналітика Української природоохоронної групи Петра Тєстова, завдяки цій правці була спроба легалізувати будівництво вітряків на високогір’ї Карпат, яке уже розпочалося.