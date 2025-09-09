Автобус покинув місто у супроводі поліції

У вівторок, 9 вересня, на в’їзді в Ужгород виявили автобус із пенсіонерками, які нібито приїхали до міста для участі в акції на захист екології. Люди поскаржилися правоохоронцям, що їм не заплатили, і вирішили повернутися назад до Києва.

Автобус з написом «Телебачення» на АЗС при в’їзді в Ужгород сфотографував закарпатець Василь Різак.

«Заїхав зранку на заправку. Дивлюся автобус, повний літніх жінок. Сидять мовчки, хтось з сумкою, хтось із бутербродом. Подумав собі: мабуть переселенці. Підійшов ближче, хотів запропонувати допомогу. Жінки кажуть, що приїхали вони в Ужгород на мітинг. Причому «пакет» проплачений лише на один день. Жінки – з Києва та області. Кажуть, що прийшли захищати нашу природу», – написав закарпатець у фейсбуці.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався на АЗС по вул. Карпатської України.

«Був виклик на «102» про те, що на АЗС стоїть автобус з підозрілими людьми. На місце виїхав наряд і виявив групу людей переважно похилого віку, які спочатку плуталися в поясненнях, а потім сказали, що в них заплановане проведення заходу, за який їм мали заплатити», – зазначила речниця поліції Ганна Дан.

«Мітингувальники» розповіли правоохоронцям, що не отримали ні грошей, ні інструкцій і сказали, що їдуть геть. У супроводі поліції автобус покинув місто.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, мітинг мав пройти під стінами Закарпатської ОДА. За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи пенсіонерів хотіли використати під гаслами «захисту екології», а вартість роботи одного «активіста» становила від 1 тис. до 1,5 тис. грн за годину.

«Старшою групи була Анна Снітко (на фото вона з телефоном в руках) – відома учасниця та організаторка проплачених акцій ще з 2014 року, коли її фіксували біля Нацбанку. Організатором “екологи” називали колишнього регіонала Едуарда Єфіменка», – написав Глагола у телеграмі.

У свою чергу, журналістка Олена Мудра, яка послідовно виступає проти зведення вітряків у горах, назвала інцидент провокацією, мета якої – вкинути в інформаційний простір ідею, що захист природи Українських Карпат має російський слід.

Нагадаємо, на Закарпатті триває реалізація проєкту зі зведення вітроелектростанція, локаціями для якого обрано полонини Руна, Красна та Апецька, гори Гостра і Лютянська Голиця, Вододільний хребет та Свидовецький масив. Проти будівництва ВЕС на закарпатських полонинах виступають природозахисники та журналісти, яким за це влаштовують інформаційні атаки, пов’язуючи їх діяльність з Медведчуком та «підривом енергетичної незалежності» України.