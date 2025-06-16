Будівельна техніка працює на вершині гори Трояска (1702 м)

У Карпатах на Свидовецькому хребті встановлюють вежу для вимірювання сили вітру. Екозахисники кажуть, що там планують будувати ВЕС.

Світлинами з вершини гори Трояска (1702 м), де працює будівельна техніка, 16 червня поділилися в Українській природоохоронній групі. Для встановлення опор майбутньої щогли тут заливають фундамент.

«Встановлюють вежу для вимірювання сили вітру. Це означає, що в подальшому там планують будувати вітроелектростанції. Для цього забудовники вже почали оформлювати необхідні документи й розпочали процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО)», – зазначили в UNCG.

За словами робітників, щоглу монтують для «Вітряних парків України», передає Zaholovok. 27 травня компанії виділили 15 га землі для будівництва ВЕС на Полонині Руна. Також ТОВ УК «Вітряні парки України» будують вітроелектростанцію у Нижніх Воротах, на межі Закарпатської та Львівської областей.

Додамо, що Свидовецький хребет є одним з найвищих у Карпатах і славиться озерами льодовикового походження і пологими схилами. На одному з них розташований відомий гірськолижний курорт «Драгобрат».

Навесні 2023 року петиція щодо створення заказника «Вільний Свидовець» набрала необхідні 25 тис. голосів. У відповідь президент Володимир Зеленський зазначив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією опрацювати пропозицію громадськості із залученням місцевих органів виконавчої влади.