Площа під будівництво першого вітряка у Нижніх Воротах склала пів гектара

Компанія «Френдлі Віндтехнолоджі» завершила монтаж першої вітротурбіни Островського вітропарку, що розташується на території Нижньоворітської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей. Вітряк потужністю 4,8 МВт має висоту 120 м та 152-метровий діаметр ротора.

Як повідомили у ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» 25 січня, площа під будівництво першого вітряка у Нижніх Воротах становить пів гектара. Нову дорогу до місця будівництва не прокладали.

«Договір про соціальне партнерство укладений між вітряним парком “Островський” та Нижньоворітською громадою, передбачає направлення 3% доходу від продажу електроенергії до бюджету громади. У щорічному еквіваленті – це майже півтора мільйона гривень на дороги, школи, дитячі садочки, спортивні заклади. І це сума від генерації лише однієї вітротурбіни, по закінченню будівництва вітропарку, цей показник помножиться на кількість встановлених вітротурбін», – інформують у компанії.

Вітряк потужністю 4.8 МВт має висоту 120 м та 152-метровий діаметр ротора

Проект будівництва вітроелектростанції у Карпатах реалізує ТОВ «УК Вітряні парки України». Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. У компанії зазначають, що обсягу електроенергії, який вироблятиметься вітровим парком, буде достатньо для щорічного забезпечення майже 50 тисяч домогосподарств.

Вітряк у Нижніх Воротах був виготовлений «Френдлі Віндтехнолоджі» у Краматорську до повномасштабного російського вторгнення і мав бути встановлений поблизу села Островка Миколаївської області, звідси і назва вітропарку. У 2022 році Краматорський завод важкого верстатобудування, релокувався до Перечина. У серпні 2023 року Кабмін погодив створення на Закарпатті індустріального парку «Френдлі Віндтехнолоджі».

За даними аналітичного порталу YouControl, засновником ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» є Владислав Єременко. Він є керівником управляючої компанії «Вітряні парки України» та майже десяти підприємств, серед яких «Горлівський машинобудівник», «Українські бурові машини», «Світ рослин Закарпаття» та інші.

Додамо, що на 6 лютого заплановані громадські обговорення щодо встановлення ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» вітропарку на полонині Руна в Ужгородському районі. Проект викликав резонанс у суспільстві, адже полонина є відомим туристичним магнітом регіону.