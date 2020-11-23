Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров не згоден з планами будівництва вітроенергетичної станції (ВЕС) на полонині Боржава і заявив, що готовий відстоювати свою позицію в суді.

«Моя позиція чітка: я – проти. По-перше, не бачу там дохідної частини для територіальної громади, по-друге – це зменшення туристичного потенціалу і для гірськолижного курорту, і для таких видів дозвілля, як літній відпочинок в горах, “зелений” туризм, канатна дорога, гірські байкери, дельтапланеристи», – сказав він в інтерв’ю газеті «Голос України», повідомила в понеділок, 23 листопада, агенція «Інтерфакс-Україна».

При цьому Петров заявив, що відмовляється підтримувати в суді висновок з оцінки впливу на довкілля, який Закарпатська ОДА видала до того, як він очолив адміністрацію (Петров є головою ОДА з 22 квітня 2020 року).

«Ми з прокуратурою проговорили можливість в подальшому подати цивільний позов про незаконність видачі розпоряджень Свалявської і Воловецької райдержадміністрацій на докладний план території. Прокурори ним займаються. Тобто у нас є “дорожня карта”, в рамках якої рухаємося», – резюмував він.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова під головуванням судді Віктора Святецького задовольнив апеляційні скарги фірми-забудовника «Атлас Воловець Енерджі», Воловецької селищної та Тибавської сільської ради і скасував рішення Закарпатського окружного адмінсуду, таким чином відновивши дію екологічного висновку щодо оцінки впливу на довкілля, який департамент екології Закарпатської ОДА видав 7 березня 2019 року. Він передбачає будівництво ВЕС на полонині Боржава.

Активісти руху SAVE Borzhava заявили, що неодмінно подадуть касацію до Верховного суду на це рішення.

Крім того, активісти звернули увагу, що Восьмий апеляційний адмінсуд у вересні скасував дозвіл на будівництво першої черги ВЕС, в результаті чого інвестор не має в своєму розпорядженні документів для початку будівництва.

За інформацією активістів, питання будівництва ВЕС на Боржаві розглядатиме Постійний комітет Бернської конвенції, засідання якого планується з 30 листопада по 4 грудня. На засіданні комітету буде розглянуто питання про призначення незалежної експертизи оцінки впливу проекту на довкілля. А це, за їхніми словами, означає, що мінімум рік ніхто нічого будувати не буде.

ТОВ «Атлас Воловець Енерджі» зареєстровано 10 січня 2017 року з адресою у Воловці Закарпатської області. Основний вид його діяльності – будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Кінцевими бенефіціарами є громадяни Туреччини. Статутний капітал компанії становить 1,3 млн грн.

В 2017 році компанія почала збір всіх необхідних документів для будівництва на найдовшій полонині Закарпаття – Боржава – ВЕС потужністю 120 МВт. В цілому планувалося встановити 34 вітряки по 150 м кожен. Будівництво повинно було початися в червні 2019 року.